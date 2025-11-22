黑澤巨蜥爆噴「巧克力冰沙」　地板作畫等爸下班洗浴室

記者賈沐蓉／採訪報導

黑澤巨蜥Kuro在爸爸上班時，突然感覺「屎到臨頭」，就定位後先吐舌頭蓄力，接著大爆噴一波「巧克力冰沙」。卸貨成功的牠心情特別好，發揮藝術細胞把地板上的排泄物擦成一幅畫，讓看監視器的飼主感嘆回家又有得打掃了。

▲這是Kuro，一隻2歲半的黑澤巨蜥小男生。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲在浴室爆噴大便，但對爸爸來說沒排便更可怕。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

由於爬蟲類的排泄方式與哺乳類不同，Kuro上廁所需要「兩段式」噴射，先排出尿液、尿酸鹽等液體，接下來才是大便。儘管這次的「黃金」有點水水的，但Kuro爸表示牠的健康狀況全正常，自己也有請教其他爬友，得知若餵益生菌會比較容易看見成型的便便，「Kuro的話則是成形與影片所看到的泥狀都會出現」。

▲之後還把「黃」金擦成一幅畫，是爬蟲界的大藝術家。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

飼主分享，Kuro是隻好奇心旺盛的貪吃鬼，但遇見人多的環境又莫名膽小。小時候的牠可以整隻站在爸爸手上，長大後依然會像貓咪一樣爬到腿上討摸摸，可說是隻溫柔的「小恐龍」。目前一般爬箱或其他飼養籠已經無法容納Kuro，所以爸爸把家裡的浴室當作牠的家，泡熱水澡或打掃都很方便，「等牠再大一點，有再準備一個更大的空間供牠居住」。

▲Kuro小時候的樣子，可以直接站在爸爸手上。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲現在雖然長大了，但還是隻愛討摸摸的小恐龍。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲目前飼主的浴室是Kuro的家，未來長更大後還會再換。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

Kuro爸本來就特別喜歡爬蟲類，「某次看到黑澤巨蜥的臉，長得有夠像侏儸紀系列裡面的迅猛龍」，一見鍾情後花了很多工夫研究，算是人生第一隻飼養的爬蟲動物。由於黑澤巨蜥不算熱門寵物，資訊相對不易取得，「像是幼體要吃甚麼？維生素跟鈣粉要怎麼使用？脫皮不順的時候要怎麼處理？」，除了爬友的熱心教學外，有時還要參考國外的飼主學習。

▲爸爸超愛侏儸紀系列的迅猛龍，請Kuro假裝一下。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲Kuro在公園曬太陽，但散步不受控制讓爸爸超累。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）