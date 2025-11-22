ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黑澤巨蜥爆噴「巧克力冰沙」　地板作畫等奴才下班洗浴室

記者賈沐蓉／採訪報導

黑澤巨蜥Kuro在爸爸上班時，突然感覺「屎到臨頭」，就定位後先吐舌頭蓄力，接著大爆噴一波「巧克力冰沙」。卸貨成功的牠心情特別好，發揮藝術細胞把地板上的排泄物擦成一幅畫，讓看監視器的飼主感嘆回家又有得打掃了。

▲。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲這是Kuro，一隻2歲半的黑澤巨蜥小男生。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲在浴室爆噴大便，但對爸爸來說沒排便更可怕。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

由於爬蟲類的排泄方式與哺乳類不同，Kuro上廁所需要「兩段式」噴射，先排出尿液、尿酸鹽等液體，接下來才是大便。儘管這次的「黃金」有點水水的，但Kuro爸表示牠的健康狀況全正常，自己也有請教其他爬友，得知若餵益生菌會比較容易看見成型的便便，「Kuro的話則是成形與影片所看到的泥狀都會出現」。

▲。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲之後還把「黃」金擦成一幅畫，是爬蟲界的大藝術家。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

飼主分享，Kuro是隻好奇心旺盛的貪吃鬼，但遇見人多的環境又莫名膽小。小時候的牠可以整隻站在爸爸手上，長大後依然會像貓咪一樣爬到腿上討摸摸，可說是隻溫柔的「小恐龍」。目前一般爬箱或其他飼養籠已經無法容納Kuro，所以爸爸把家裡的浴室當作牠的家，泡熱水澡或打掃都很方便，「等牠再大一點，有再準備一個更大的空間供牠居住」。

▲。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲Kuro小時候的樣子，可以直接站在爸爸手上。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲現在雖然長大了，但還是隻愛討摸摸的小恐龍。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲目前飼主的浴室是Kuro的家，未來長更大後還會再換。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

Kuro爸本來就特別喜歡爬蟲類，「某次看到黑澤巨蜥的臉，長得有夠像侏儸紀系列裡面的迅猛龍」，一見鍾情後花了很多工夫研究，算是人生第一隻飼養的爬蟲動物。由於黑澤巨蜥不算熱門寵物，資訊相對不易取得，「像是幼體要吃甚麼？維生素跟鈣粉要怎麼使用？脫皮不順的時候要怎麼處理？」，除了爬友的熱心教學外，有時還要參考國外的飼主學習。

▲。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲爸爸超愛侏儸紀系列的迅猛龍，請Kuro假裝一下。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

▲Kuro在公園曬太陽，但散步不受控制讓爸爸超累。（圖／Threads@kurogaganicohana提供。）

關鍵字： 黑澤巨蜥爬蟲類寵物飼養排泄習慣飼主經驗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

工程師維修遇「阿金熱情騷擾」　撒嬌要陪玩屁屁搖超用力

大紅鶴迎「寶寶潮」增6位新生兒　與成鳥、亞成鳥溫馨同框

阿金散步「叼回整棵樹」戰利品　連枝帶葉全拖走跑的飛快

樓上「飛鼠鄰居」每天爬窗路過　好奇貓準時蹲窗戶守候

飛翔蜜境「380隻毛孩」風災受困　東森寵物送暖力挺度難關

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

爸請「臘腸測量師」當比例尺　敬業躺平認證有60公分

工程師維修遇「阿金熱情騷擾」　撒嬌要陪玩屁屁搖超用力

人人犬舍狗狗第一批認養會52隻找到家　第二批毛孩絕育中

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

上高速公路驚見引擎蓋有蛇　網嚇壞：不說還以為是雨刷

黑澤巨蜥爆噴「巧克力冰沙」　地板作畫等爸下班洗浴室

工程師維修遇「阿金熱情騷擾」　撒嬌要陪玩屁屁搖超用力

家中新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」一動作被讚：最棒貓保母

最愛狗娃娃被搶走　阿金焦急「朋友去哪了」驚喜找回同長相弟弟

大紅鶴迎「寶寶潮」增6位新生兒　與成鳥、亞成鳥溫馨同框

4男KTV玩「推筒子」遭臨檢　打包蛋糕進警局開同學會

高市早苗涉台言論持續延燒　中方外長王毅強硬提3個「絕不允許」

金馬62／拍「全裸約砲」奪最佳導演！　李駿碩沒房沒車：存錢買自己的電影

台南東和里寵物友善公園啟用！　免費疫苗、身分證開通還送雞腿

范冰冰淚奪金馬影后工作室首發文！恭喜獲得「寶島的最佳女主角」

金馬／《大濛》奪5獎成最大贏家！　製片感性「獻給台灣人的愛」

快訊／氣象署示警！5縣市「強風特報」

金馬獎／新科影帝張震意外得獎　「我倒楣但是得到幸福」

冬天早上爬不起來「不是怕冷」！醫師給解答：在恢復原廠設定

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美！楊千霈極小差距緊追

寵物動物熱門新聞

工程師修網路　阿金熱情騷擾討摸

人人犬舍首批認養會　52狗狗找到家

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

狗狗5種睡前行為的含義

最愛狗娃娃被搶走　阿金驚喜找回同長相弟弟

虎斑貓「自助取貨」鑽收據口露屁屁

女痛失2毛孩不想再養　虎斑貓突然跑進家

米格魯學修網路　狂找工程師抱抱

黑澤巨蜥上廁所　爆噴巧克力冰沙

小貓戰鬥模式　7獸醫掛彩：獅子？

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

奴才封印抽屜　被貪吃貓暴力破解

女帶新小貓回家　家貓目睹「耳朵垂垂」超哀怨

讀者迴響

熱門新聞

工程師修網路　阿金熱情騷擾討摸

人人犬舍首批認養會　52狗狗找到家

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

狗狗5種睡前行為的含義

最愛狗娃娃被搶走　阿金驚喜找回同長相弟弟

虎斑貓「自助取貨」鑽收據口露屁屁

女痛失2毛孩不想再養　虎斑貓突然跑進家

米格魯學修網路　狂找工程師抱抱

黑澤巨蜥上廁所　爆噴巧克力冰沙

小貓戰鬥模式　7獸醫掛彩：獅子？

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

奴才封印抽屜　被貪吃貓暴力破解

女帶新小貓回家　家貓目睹「耳朵垂垂」超哀怨

主人狠心搬走　被拋棄狗狗街上癡等60天

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

上高速公路驚見引擎蓋有蛇　網嚇壞：不說還以為是雨刷

上高速公路驚見引擎蓋有蛇　網嚇壞：不說還以為是雨刷

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面