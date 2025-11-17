爸請「臘腸測量師」當比例尺　敬業躺平認證有60公分

▲弟弟自己跑進紙箱，幫爸爸測量箱子長度。（圖／Threads@rod_fyl提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

臘腸狗「弟弟」今年13歲，是飼主全家的開心果。這天爸爸正在開箱買給牠的新零食，隨口一句請弟弟去量紙箱有多大，結果貼心的牠立刻化身比例尺，親身上陣鑽進去伸展四肢，一動不動彷彿在認真計算長度

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雖然已經是老狗狗，但還是家人的小寶貝。（圖／Threads@rod_fyl提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主與《ETtoday寵物雲》分享，弟弟對紙箱超感興趣，每次家人帶包裹回家都會擔任緝毒犬，無論大小都要先給牠檢查一下，「我們還會問牠說：這有毒嗎？這可以通過嗎？」。偶爾家裡有空箱子，也會被弟弟徵收當作臨時小窩，爸爸把送來的罐罐與零食通通拿走後，就把箱子留給牠玩一下，才發生這有趣的一幕。

▲正在認真臨檢爸爸買回來的東西。（圖／Threads@rod_fyl提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲很喜歡紙箱，不過報紙棉被也不錯。（圖／Threads@rod_fyl提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的弟弟還是隻很有主見、但貼心的老狗狗，愛逛賣場跟便利商店，偶爾還會陪阿嬤去菜市場買菜。之後爸爸也認證弟弟的測量結果超級準，紙箱總長60公分，而牠從頭到屁屁共55公分，加上伸長的手腳就剛好，網友也稱讚這位測量師的專業，「那表情有夠認真哈哈」、「弟弟用生命在量」、「弟弟好棒」。

▲還會陪阿嬤去菜市場買菜。（圖／Threads@rod_fyl提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）