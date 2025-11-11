新北今年已拾獲「47條寵物蛇」　動保處籲飼養器具須定期檢查

▲今年天氣炎熱，新北市動物保護防疫處至今已在各地拾獲47條寵物蛇。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

今年因天氣炎熱，蛇類活動明顯增加。新北市動物保護防疫處至今已在各地拾獲47條寵物蛇，光是8至10月就有24隻被發現流落在外。為此動保處也呼籲，飼主務必定期檢查飼養設備，確保器具沒有鬆動、破洞或空隙，避免蛇類逃脫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲動保處收到通報，捕捉的白化納爾遜奶蛇。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

流浪的寵物蛇種類多元，包括玉米蛇、帝王奶蛇、球蟒、黑王蛇及紅尾蚺等。雖然多數性情溫馴且無毒，但牠們擅長鑽洞、攀爬及擠壓，只要有適當的縫隙便有可能脫逃，讓自己暴露於車輛、犬貓或不熟悉蛇類的民眾等危險環境，闖入住宅更可能造成恐慌，動保處表示，飼主務必在確保通風的情況下，選用堅固密合甚至具鎖扣的設備飼養。

▲佛州王蛇，被民眾誤認為雨傘節而通報。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

臺灣爬行類動物保育協會徐偉傑秘書長表示，寵物蛇壽命依種類不同可達10至20年，體型從1至5米皆有，飼養成本包含空間、餌料及醫療等資源。若無事前充分了解就衝動購買，未來容易因體型過大、家人反對、費用過高或醫療不便而無法繼續飼養。新北動保處在官網也公布蛇類基礎飼養指引可供參考。

▲被民眾通報抓捕的超火品系球蟒，後來由飼主領回。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

▲趁大雨出逃的眼鏡凱門鱷。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

同時，動保處也推動「非犬貓類寵物登記制度」，即日起至明年底前，前500名完成登記的飼主可獲得新北幣300點獎勵，並表示適當管理寵物與「終養不棄養」是飼主應盡的責任，若實在無法繼續飼養，應主動尋求新任飼主接手。根據《動物保護法》第5條第3項，飼主不得任意遺棄動物，違者將被處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰，若疏縱寵物在外遊蕩，依同法第20條第1項最高可罰1萬5千元。

▲疑似遭到棄養的夏普日焰品系紅尾蚺。（圖／新北市動物保護防疫處提供）