鄰居搬家丟下貓　網友救援「買一送四」看獸醫才知牠才7個月

@thekittens06 I love that I get raise these kittens and give Winnie a home but please!!!! Spay and neuter your cats, especially if you are letting them outside. She shouldn’t be having a kittens at 7months old #spayandneuter #kittens #catsoftiktok #tuxedocat ♬ Golden Brown x Love Story - Apollogirl

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一位網友發現自己的鄰居搬走後，把家裡的貓咪丟在原本的舊房子，於是她將收留了這隻需要安穩環境的小女生，並替牠取名為Winnie，發現貓咪即將臨盆後更是寸步不離地守在小窩邊，最後牠也順利地生下4隻可愛的貓寶寶。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

▲Winnie被前主人拋棄在舊家，被幸運救援後生下了一窩小貓。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

大著肚子的Winnie緊緊抱住新主人的手，似乎是覺得這樣比較有安全感，剛開始網友不知道牠已經懷孕，幸好生產過程一切順利，之後更每天提供罐罐大餐幫這位新手媽媽坐月子。Winnie對自己的救命恩人抱有百分百的信任，在她來看小貓時主動蹭蹭打招呼，更喜歡待在新主人的腿上，甚至還允許她親手摸摸剛出生不久的孩子們。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

▲正在幫剛出生一天的小貓餵奶。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

▲吃月子餐罐罐補充營養。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

▲與家裡的原住民黑貓也相處得不錯。（圖／翻攝自TikTok／@thekittens06）

後來飼主帶著Winnie去找獸醫，這才發現牠也只有7個月大，後來更透過網路連繫上前主人，卻只得到不負責任的回覆，「他們說，總會有人來餵牠的」。現在小貓們都健康滿月，並分別取名為Opal、Beni、Sami與Elizabeth Taylor，貓媽媽Winnie也適應良好，經常跟家裡的兩隻原住民貓在床上打鬧玩耍。

@thekittens06 Come spend a minute with the 4 weeks old kittens, their mommy got tiktok famous and now they get to live here. #kittens #babykittens #cutecatvideos #viralcatvideos #tuxedocat ♬ Stompin At The Savoy - Benny Goodman

關鍵字： 愛心貓咪救援溫馨寵物

