博美散步中「自認是小型車」　停同尺寸車格完美遵守規則

記者賈沐蓉／綜合報導

東京一隻叫做雪見（ゆきみ）的博美散步時，自己走到停車場的車位邊準備「倒車入庫」，聰明的牠還知道依自己的體型，應該被分類在「小型車」，還特地挑選了符合尺寸的車格坐下休息，完美的遵守了交通規則。

▲雪見停在小型車位上，看起來非常乖巧。（圖／翻攝自X／@yukimi_whitepom）

綜合外媒報導，傍晚散步的雪見似乎有點累，於是在停車場中的其中一個位置邊坐下，恰好選中了小型車專用車位，就好像知道它會符合自己的身體大小。由於牠「停靠」的位置實在太剛好，讓飼主忍不住拿出手機留念，拍照時雪見身上的項圈還在閃閃發光，這張可愛的照片目前已累積超過99萬次點閱。

▲散步中遇見大風還變成風速狗。（圖／翻攝自X／@yukimi_whitepom）

之後飼主還曬出了雪見小型車「行駛」的影片，還有牠散步中被風吹成「風速狗」的樣子。許多網友也認為牠等停車的模樣乖巧又讓人療癒，「看起來毫無違和感」、「牠應該不用付ETC」、「你把你的狗安置得很好呢」。