貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

▲小黃偷吃飼料結果被困住，哥哥立刻伸出援手。（圖／Threads@chenyunyun2003提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

珊瑚藍和尚鸚鵡「樂樂」是網友陳小姐家裡3隻鳥的老大。這天黃和尚「小黃」溜進飼料桶吃Buffet，結果桶子太深困住，於是樂樂承擔起救難的責任，扯著妹妹頭頂的羽毛直接拖出來，媽媽對此也超驚訝，「哪來那麼厲害的小鳥啦！有夠強的！！」

▲咬住妹妹頭頂的毛把牠拉起來。（圖／Threads@chenyunyun2003提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聰明的樂樂腳指緊抓桶子邊緣，整隻幾乎栽進桶子裡試著救小黃，妹妹吃飽後才發現自己出不去，最後被樂樂的「大力金剛嘴」垂直拉回來。飼主聽到騷動才發現兩隻鳥寶居然互相幫忙，也覺得樂樂真的超聰明，唯一受傷的只有小黃的頭毛，事後也有網友建議不要讓小鳥跑進飼料桶偷吃，不然裡面的食物容易發霉。

▲裝飼料的罐子，小鳥很容易進去但不容易出來。（圖／Threads@chenyunyun2003提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多網友也讚嘆樂樂帥氣的「即刻救援」，訝異牠除了有聰明的頭腦外還有強壯的腳腳與爪爪，「大學的時候樂樂坐我旁邊」、「還好咬住很多毛一起拉，不然就變拔毛了」、「小黃：說好不要扯頭髮的！！！」。

▲樂樂：當哥哥真不容易啊。（圖／Threads@chenyunyun2003提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）