鯉魚嫌水髒「以管就口」新鮮氧氣　奴才嚇壞：明天就洗魚缸！

記者賈沐蓉／綜合報導

對飼養水族的飼主來說，氧氣機幾乎是必不可少的配備。日本一位飼主最近發現，自己養的鯉魚居然直接含住輸送氧氣的塑膠管，似乎是覺得魚缸的水太髒瘋狂吸取新鮮空氣，嚇得他立刻保證明天就幫兩隻魚清潔水族箱。

▲。（圖／翻攝自X／@taku68nnS14）

▲鯉魚直接含住打氧氣的管子大口呼吸。（圖／翻攝自X／@taku68nnS14）

照片中的鯉魚張大嘴堵在出氣口，讓新鮮氧氣「進口直送」到自己體內，儘管水箱裡還有另一隻小魚在游來游去，但透過玻璃看起來水確實有點泛黃。飼主發現自己的魚為了呼吸居然做到這個地步，驚訝之餘也非常慌張，許多網友也對鯉魚的安危感到擔心，「缺氧？」、「他想要新鮮空氣」、「快點清理吧」。

▲。（圖／翻攝自X／@taku68nnS14）

▲魚缸裡的水並沒有很清澈。（圖／翻攝自X／@taku68nnS14）

▲。（圖／翻攝自X／@taku68nnS14）

▲清理好水族箱後鯉魚就恢復正常了。（圖／翻攝自X／@taku68nnS14）

所幸隔天飼主清理完水族箱後，鯉魚的行為立刻恢復正常，悠閒地和小夥伴在乾淨的水裡繞圈游泳，彷彿什麼事都沒發生過。至今，這篇有趣的貼文在X上已累積超過402萬次觀看。

