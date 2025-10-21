ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
飼主刺愛龜刺青　本尊「同款燦笑」合影：馬麻這是我嗎？

▲。（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主飼了寵物龜刺青，本尊看到非常開心。（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

蘇卡達象龜「錢錢」是媽媽心中的小寶貝，飼主之前把錢錢的樣子刺在手臂上，逼真的造型與表情看起來非常可愛，秀給本尊看到時還獲得了非常高的評價，錢錢不但滿臉好奇的盯著刺青，還用同款笑容拍照紀念。

▲。（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲錢錢對刺青的造型非常滿意。（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

手臂上的刺青錢錢咧嘴開懷大笑，旁邊還有硬幣圖案做點綴。錢錢本龜看到自己的刺青後似乎驚訝又開心，臉上的表情像是在說「這是我嗎？」，最後還露出可愛的粉色舌頭模仿，兩隻的合照完全就是一個模子刻出來的，之所以叫錢錢是因為媽媽想賺大錢，但牠只是隻愛吃愛睡覺的懶惰小烏龜。

▲。（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲錢錢：哇！是我欸！！（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這張可愛寵物刺青與本尊目睹後的豐富的表情萌翻了許多Threads網友，「好可愛的波蘿麵包」、「這種的寵物肖像真的很吸引人！」、「這錢花得很值得」。

▲。（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲錢錢正在思考自己跟刺青誰比較可愛。（圖／Threads@s.______.d提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

