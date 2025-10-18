媽想「偷偷摸摸」老汪屁股　當事狗「氣到模糊」齜牙變異形

記者賈沐蓉／綜合報導

歐告「小荳荳」是隻阿嬤級老狗狗，身上的地雷區就是屁股，但飼主就是會忍不住想挑戰不可能。這天媽媽企圖偷偷地對小荳荳的屁股伸出鹹豬手，氣得牠只要看見主人的手開始鬼鬼祟祟就齜牙，似乎快要變異成另一種生物。

▲小荳荳超級討厭被別人摸屁股，氣到齜牙抗議。（圖／Threads@jin_0215_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小荳荳發現媽媽又準備偷摸自己的屁股，立刻皺鼻子亮出尖銳的牙齒，低吼著警告彷彿在抗議「你夠了喔！」，但如果要摸頭就會乖乖給摸。飼主在留言中表示，雖然小荳荳被摸屁股就氣到模糊，但其實喜歡用打的，之前家人幫愛犬抓胸部，還可以看見牠一直翹腳踢空氣抓癢。

▲摸頭的話非常OK。（圖／Threads@jin_0215_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被抓胸部還會空氣踢腿。（圖／Threads@jin_0215_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主「偷偷摸摸」愛犬屁股的影片逗樂了許多Threads網友，不少人也紛紛評論，「牠要維護牠的貞潔」、「汪：我都多老了！還這樣玩我！」、「好可愛，摸爆牠的屁股！！」。

▲小荳荳：不！準！摸！屁！股！（圖／Threads@jin_0215_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）