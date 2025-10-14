ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

記者賈沐蓉／綜合報導

飼主阿晞是一位Coser，這天她試著模仿動漫《鏈鋸人》中早川秋召喚狐狸惡魔的手勢，結果家裡的「咬人惡魔」自己非常捧場地現身。雖然這隻牠非常親近人類，但似乎非常喜歡攻擊契約者，每次發動都要消耗掉一隻手。

▲（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲亂咬惡魔聽見了媽媽的召喚。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自X／@CHAINSAWMAN_PR）

▲動漫《鏈鋸人》中早川秋召喚狐狸惡魔的手勢。（圖／翻攝自X／@CHAINSAWMAN_PR）

當召喚手勢一擺好，唸出「叩」的咒語，一道黑影就伴隨著喵叫聲撲了過來，抓著媽媽的手又啃又咬收取代價。本尊其實是阿晞養的黑貓「嚕咪」，今年八個多月的牠從小跟著飼主玩Cosplay，在鏟屎官拍攝時一起上鏡頭擺pose，就連穿可愛護士裝也是小菜一碟。

▲（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕咪陪著媽媽扮演沖野真夜子。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲穿可愛護士裝也非常配合。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）


▲嚕咪的護士裝走秀表演。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿晞自己也曾經扮演過早川秋，看見嚕咪的配合演出也超開心，「我也會召喚惡魔了！」。網友也覺得這隻召喚出來的惡魔非常可愛，「看來這個惡魔不滿意契約內容」、「這不是賣阿嬤的嗎？」、「看起來代價蠻嚴重的欸哈哈」。

▲（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主本人以前還真的扮演過早川秋。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕咪：偶出場不會賣阿嬤，但會咬走你的手！（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： Cosplay動漫黑貓模仿鏈鋸人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】喝了搖曳

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

11歲臘腸阿公「苦戰皮膚炎多年」　外泌體助牠與主人重返親密時光

孔雀被「母雞乾媽」孵化養大　體型變三倍依然每天黏緊緊

13歲貓阿嬤「踏踏哄孫」　母愛爆發每天當「巡邏員」關心寶寶

帶倉鼠回家「布丁變灰丁」！　判若兩鼠奴才苦笑：可以退貨嗎？

夫妻試用「喵語翻譯器」叫貓來　主子照做引網友敲碗：求APP名

文鳥定居「BL小窩」炸尾巴咆哮護巢　後方漫畫亮點網友狂歪樓

奴才起床目睹「衛生紙謀殺案」　兇手忙整夜累壞已在現場睡死

中途小貓一走原住貓心碎到處找　奴才隔天衝回去領養

孔雀被「母雞乾媽」孵化養大　體型變三倍依然每天黏緊緊

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿嬤手捧「太空艙」親貓　萌翻網友：做筆記學起來

200公分高山犬想游泳消暑　媽見牠入水後四肢著地笑翻

博美犬瘋狂撒嬌討摸摸！　嘴咬玩具：主人快陪我玩

長頸鹿寶寶剛出生好睏！　軟Q脖子左搖右晃萌翻網

主人蹲地上被貴賓狗偷襲　牠跳上肩膀：風景真不錯

黑貓聞臭豆腐...味道好熟悉　下秒狂撥砂網笑：被認證了

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

窗簾飄動突然碰到比熊屁股　牠躺地睡翻被嚇醒：誰摸我

與眾不同的柴竟會「握腳」　只因主人純粹愛教怪才藝

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

博美見主人手停半空誤會　耳朵收放自如狂賣萌撒嬌

愛國喵專心坐著看雙十演說　奴才：認真聽總統講話的貓

飼主拿肉肉頻要求汪說「好」　牠下秒伸毛手揮：太多次了！

歐告被柴犬屁屁甩尾3連撞　無奈又淡定：偶做錯什麼

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓「一路緊抓車頂」偷渡同行

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

狗狗聞紙袋聽到「喵～」嚇到跳起來　回家被搶床超無奈

後照鏡意外和「陌生小貓對望」　女打開後車箱嚇：全家偷渡上車

11歲臘腸阿公「苦戰皮膚炎多年」　外泌體助牠與主人重返親密時光

中途小貓一走原住貓心碎到處找　奴才隔天衝回去領養

翻轉布丁糖份也翻倍！營養師教你3招吃法　延緩血糖上升

她生產隔日下床昏厥險喪命　醫示警剖腹產「靜脈血栓」比例增

故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

他參加「鋼彈卡牌賽」奪下冠軍！　身份曝光竟是「金曲樂團成員」

張文綺鏟肉6公斤！預告金鐘戰袍「上半身沒穿」　珠寶市值破億拼了

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

寵物動物熱門新聞

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

孔雀被母雞收養　變三倍大超黏媽

狗狗聞紙袋聽到「喵」嚇到跳起來

亂咬惡魔飛撲現身　召喚會被攻擊

阿金期待散步　被騙洗澡臉變超臭

倉鼠回家布丁變灰丁　判若兩鼠

臘腸靠外泌體改善皮膚炎

飼主深情抱抱　博美犬卻飛奔找阿公阿嬤

女開車看後照鏡　意外和「陌生小貓對望」

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

貓語翻譯器成功叫貓　網敲碗軟體

讀者迴響

熱門新聞

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

孔雀被母雞收養　變三倍大超黏媽

狗狗聞紙袋聽到「喵」嚇到跳起來

亂咬惡魔飛撲現身　召喚會被攻擊

阿金期待散步　被騙洗澡臉變超臭

倉鼠回家布丁變灰丁　判若兩鼠

臘腸靠外泌體改善皮膚炎

飼主深情抱抱　博美犬卻飛奔找阿公阿嬤

女開車看後照鏡　意外和「陌生小貓對望」

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

貓語翻譯器成功叫貓　網敲碗軟體

高雄壽山驚見「獼猴獵殺鴿子」！專家揭真相

熱門寵物影片

更多
高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿嬤手捧「太空艙」親貓　萌翻網友：做筆記學起來

阿嬤手捧「太空艙」親貓　萌翻網友：做筆記學起來

200公分高山犬想游泳消暑　媽見牠入水後四肢著地笑翻

200公分高山犬想游泳消暑　媽見牠入水後四肢著地笑翻

博美犬瘋狂撒嬌討摸摸！　嘴咬玩具：主人快陪我玩

博美犬瘋狂撒嬌討摸摸！　嘴咬玩具：主人快陪我玩

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面