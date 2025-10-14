比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

記者賈沐蓉／綜合報導

飼主阿晞是一位Coser，這天她試著模仿動漫《鏈鋸人》中早川秋召喚狐狸惡魔的手勢，結果家裡的「咬人惡魔」自己非常捧場地現身。雖然這隻牠非常親近人類，但似乎非常喜歡攻擊契約者，每次發動都要消耗掉一隻手。

▲亂咬惡魔聽見了媽媽的召喚。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動漫《鏈鋸人》中早川秋召喚狐狸惡魔的手勢。（圖／翻攝自X／@CHAINSAWMAN_PR）

當召喚手勢一擺好，唸出「叩」的咒語，一道黑影就伴隨著喵叫聲撲了過來，抓著媽媽的手又啃又咬收取代價。本尊其實是阿晞養的黑貓「嚕咪」，今年八個多月的牠從小跟著飼主玩Cosplay，在鏟屎官拍攝時一起上鏡頭擺pose，就連穿可愛護士裝也是小菜一碟。

▲嚕咪陪著媽媽扮演沖野真夜子。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲穿可愛護士裝也非常配合。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲嚕咪的護士裝走秀表演。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿晞自己也曾經扮演過早川秋，看見嚕咪的配合演出也超開心，「我也會召喚惡魔了！」。網友也覺得這隻召喚出來的惡魔非常可愛，「看來這個惡魔不滿意契約內容」、「這不是賣阿嬤的嗎？」、「看起來代價蠻嚴重的欸哈哈」。

▲飼主本人以前還真的扮演過早川秋。（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕咪：偶出場不會賣阿嬤，但會咬走你的手！（圖／網友Threads@haru_no.09提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）