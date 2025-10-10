ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

夫妻試用「喵語翻譯器」叫貓來　主子照做引網友敲碗：求APP名

@kensy.chisme #fyp #xyzbca #kitty ♬ Funny - Gold-Tiger

記者賈沐蓉／綜合報導

對不少鏟屎官來說，可以跟主子溝通是畢生夢想。國外一對貓奴夫妻某天試用一款據說可以把人話翻譯成貓語的APP，並試著叫家裡的虎斑貓Pickles走到指定位置，沒想到貓咪居然真的乖乖照做，讓兩人又驚又喜。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

▲飼主試著用貓語翻譯器叫Pickles，結果牠真的來了。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

夫妻倆躺在床上，請老公使用軟體翻譯，告訴貓咪「請過來這邊，在我與媽媽中間趴著」，接著對Pickles播放已經翻譯好的貓叫聲。一開始主子沒什麼反應，但在多重覆幾次後牠居然像是聽懂般抬頭，接著從床尾起身走向他們，並在兩人間的空隙趴下找媽媽討摸，與丈夫剛開始的要求完全一模一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

▲Pickles聽見手機播放的貓叫後，轉過頭來看爸爸媽媽。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

看見Pickles真的過來，這對夫妻臉上的笑容更是藏都藏不住。這段試用貓語翻譯APP的短片也在TikTok爆紅，目前已累積超過280萬次點閱，更有不少網友也想嘗試，或反應自家貓咪看影片時居然也有反應，「求APP名」、「我家貓聽見立刻就醒了」、「我會立刻下載來用！」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

▲後來真的跑來兩人中間，順便跟媽媽撒嬌。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

關鍵字： 貓奴貓語翻譯APP寵物驚喜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嘴巴臭臭der？】威弟被多慧檢查口腔慘遭嫌棄XDD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

文鳥定居「BL小窩」炸尾巴咆哮護巢　後方漫畫亮點網友狂歪樓

奴才起床目睹「衛生紙謀殺案」　兇手忙整夜累壞已在現場睡死

限時3天！國慶東森寵物「飼料全品項68折」還有金萌卡點數再加碼

口炎貓「豆花」潰傷、牙齦發炎拒進食　靠再生醫學重新愛吃飯

汪偷吃中秋貢品「5顆蛋黃酥」肚子圓滾滾　媽傻眼：以為虎爺顯靈

虎斑貓「濾水袋套頭」剪指甲超氣　臉擠變形堅持要啃奴才手

10歲老阿金「最愛熊熊壞掉」　擔心盯爸拿針線做手術

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

窗簾飄動「碰到屁股」躺地睡翻被嚇醒　比熊一臉問號：誰在摸我？

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

守宮蛻皮飼主拿管子吹　牠秒成球表情好無奈XD

夫妻試用「喵語翻譯器」叫貓來　主子照做引網友敲碗：求APP名

文鳥定居「BL小窩」炸尾巴咆哮護巢　後方漫畫亮點網友狂歪樓

手捧「太空艙」埋頭狂吸貓孫　網讚「學起來了」：阿嬤貓癮很重

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

真心換絕情！飼主深情抱抱　博美犬卻秒飛奔到「阿公阿嬤」身邊

奴才起床目睹「衛生紙謀殺案」　兇手忙整夜累壞已在現場睡死

限時3天！國慶東森寵物「飼料全品項68折」還有金萌卡點數再加碼

台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣

寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

realme攜手理光「新旗艦變GR潮機」　手機x相機大戰開打

「日本最帥高中生」新原泰祐來台激推鹹豆漿　試鏡靠眼神電翻導演：全身發抖

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

連晨翔寵妻「替劉品言煮薑茶」　廚藝獲讚超開心：大成功！

菲律賓強震6死！晚間又發生規模6.8餘震　官方急發海嘯警報

曾智希嗆《天才衝衝衝》關卡小兒科　徐乃麟抓狂示範「獅子吼」

499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

施柏宇愛上高雄大讚：蒸的肉圓好吃！　鬆口「想置產」順便幫記者買房

快訊／大樂透槓龜下期上看2.8億元　百萬大紅包「開出1組」剩19組

寵物動物熱門新聞

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

捧太空艙狂吸貓　阿嬤貓癮很重

汪偷吃貢品蛋黃酥　差點誤會虎爺

女帶黑拉拉旅行　意外收編親人小貓

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

貓語翻譯器成功叫貓　網敲碗軟體

虎斑貓濾水袋套頭　氣到臉變形

收容所萌貓愛上照鏡子　陶醉表情包爆紅

台男曼谷走私被逮　藏8保育動物

文鳥定居BL小窩　亮點全在漫畫上

飼主深情抱抱　博美犬卻飛奔找阿公阿嬤

剩黑狗狗沒有家　鏟子超人心疼哭

眼鏡蛇闖大樓　住戶見抬頭劇毒蛇嚇壞

讀者迴響

熱門新聞

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

捧太空艙狂吸貓　阿嬤貓癮很重

汪偷吃貢品蛋黃酥　差點誤會虎爺

女帶黑拉拉旅行　意外收編親人小貓

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

貓語翻譯器成功叫貓　網敲碗軟體

虎斑貓濾水袋套頭　氣到臉變形

收容所萌貓愛上照鏡子　陶醉表情包爆紅

台男曼谷走私被逮　藏8保育動物

文鳥定居BL小窩　亮點全在漫畫上

飼主深情抱抱　博美犬卻飛奔找阿公阿嬤

剩黑狗狗沒有家　鏟子超人心疼哭

眼鏡蛇闖大樓　住戶見抬頭劇毒蛇嚇壞

老阿金熊熊壞掉　擔心盯爸做手術

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面