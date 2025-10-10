夫妻試用「喵語翻譯器」叫貓來　主子照做引網友敲碗：求APP名

記者賈沐蓉／綜合報導

對不少鏟屎官來說，可以跟主子溝通是畢生夢想。國外一對貓奴夫妻某天試用一款據說可以把人話翻譯成貓語的APP，並試著叫家裡的虎斑貓Pickles走到指定位置，沒想到貓咪居然真的乖乖照做，讓兩人又驚又喜。

▲飼主試著用貓語翻譯器叫Pickles，結果牠真的來了。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

夫妻倆躺在床上，請老公使用軟體翻譯，告訴貓咪「請過來這邊，在我與媽媽中間趴著」，接著對Pickles播放已經翻譯好的貓叫聲。一開始主子沒什麼反應，但在多重覆幾次後牠居然像是聽懂般抬頭，接著從床尾起身走向他們，並在兩人間的空隙趴下找媽媽討摸，與丈夫剛開始的要求完全一模一樣。

▲Pickles聽見手機播放的貓叫後，轉過頭來看爸爸媽媽。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）

看見Pickles真的過來，這對夫妻臉上的笑容更是藏都藏不住。這段試用貓語翻譯APP的短片也在TikTok爆紅，目前已累積超過280萬次點閱，更有不少網友也想嘗試，或反應自家貓咪看影片時居然也有反應，「求APP名」、「我家貓聽見立刻就醒了」、「我會立刻下載來用！」。

▲後來真的跑來兩人中間，順便跟媽媽撒嬌。（圖／翻攝自TikTok／@kensy.chisme）