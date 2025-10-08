汪偷吃中秋貢品「5顆蛋黃酥」肚子圓滾滾　媽傻眼：以為虎爺顯靈

▲碰糖偷吃虎爺貢品，一次吞掉5顆蛋黃酥。（圖／Threads@icexanna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

中秋節除了吃月餅、烤肉，同時也是祭拜家中神明的節日。網友Cyanna在拜拜時發現，放在神桌下給虎爺的整盒蛋黃酥怎麼一下只剩3顆，差點以為是神明顯靈，結果是家裡的博美「碰糖」自己偷吃，一下嗑掉5顆吃的肚子圓滾滾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凶手本狗被抓包時一臉無辜。（圖／Threads@icexanna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原本裝蛋黃酥的外盒被碰糖撐開一個洞，還很聰明的避開象皮筋把食物叼出來，身為兇手的牠飽到懶得動，乾脆躺在沙發上耍廢。家人看見貢品憑空消失，只能很疑惑的跟虎爺大眼瞪小眼，晚上發現愛犬不想吃飯肚子卻鼓起來，才發現原來是這隻小吃貨在搞鬼，決定等明天動物醫院上班就要帶牠去看醫生。

▲吃完5顆撐得肚子圓圓胖胖。（圖／Threads@icexanna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家人發現愛犬這麼安靜，原來是在做壞事。（圖／Threads@icexanna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後Cyanna把碰糖帶去找獸醫，X光照下肚子裡滿滿都是食物，不幸中的大幸是牠沒有吃到乾燥劑，「有輸點滴，開了口服膠囊，目前體重已來到7.9公斤」，之後飼主表示以後會多注意家裡的食物收納，避免意外再度發生，網友也紛紛留言表示，「椪糖要改名變椪轟了」、「小心胰臟炎，太油了」、「狗：是虎爺附身」。

▲肚子裡滿滿都是食物。（圖／Threads@icexanna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看完醫生的碰糖正在跟媽媽討摸。（圖／Threads@icexanna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）