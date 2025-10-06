虎斑貓「濾水袋套頭」剪指甲超氣　臉擠變形堅持要啃奴才手

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑貓「朵朵」超級討厭剪指甲，每次剪必定會爆走給奴才看。朵爸為了保障自己的人身安全，試著用廚房濾水網袋「封印」讓主子願意心甘情願剪指甲，但朵朵顯然不怎麼喜歡這個辦法，就算臉被網子擠變形，依然想偷咬爸爸洩憤。

▲朵朵是隻討厭剪指甲的小男生。

朵朵帶上濾水袋後，大腦先是當機了一下，似乎是在思考頭上是什麼鬼東西，發現指甲被剪掉後爆怒啃奴才的手，就算爸爸摸頭安撫也依然氣噗噗，後來更是直接掙脫頭套逃走。朵爸《ETtoday寵物雲》分享，雖然朵朵當下只是不爽想逃跑，事後也不會記仇，但如果沒做防護措施直接剪，「牠就會一直想掙脫、推我、咬我」。

▲被爸爸用濾水網帶套頭，擠到臉變形超氣。

▲掙脫頭套後仍然滿臉殺氣。

▲朵朵：很後悔沒有巴下去！

除了剪指甲外，朵朵身上也有許多「地雷區」，雖然可以搓臉頰摸頭，但其他地方一律都是禁區，喜歡靠在人旁邊但不能抱，最愛的食物則是魚類。朵朵剪指甲時被頭套封印的生氣表情也逗樂許多網友，「確定有心甘情願嗎哈哈」、「傷害性不大侮辱性極強」、「一拿掉氣得要死」。

▲雖然朵朵喜歡靠在人身上，但不喜歡被爸爸抱。

▲朵朵跟爸爸玩狩獵遊戲。