超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

▲黃小瓜本色出演大蟑螂。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

金太陽鸚鵡「黃小瓜」今年8個月大，最近媽媽Yalin心血來潮，買了一件鸚鵡專用的「蟑螂布偶裝」給鳥寶試穿看看。沒想到小瓜只是本色出演，形象就完全是小強本尊，不但很敬業的跑去翻垃圾桶，就連讓人害怕的振翅聲也完美重現。

▲不但出現在垃圾桶邊，就連振翅聲都超級像。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

穿上蟑螂裝的小瓜在垃圾桶邊鬼鬼祟祟，似乎已經進入角色準備偷翻髒東西，外加順便啃桶子邊緣磨磨牙。當牠振翅時還伴隨著超還原的「啪搭啪搭」音效，讓人忍不住直冒雞皮疙瘩。Yalin表示，自己原本是要幫家裡的鳥寶們網購玩具，「結果剛好看到這麼搞笑的衣服，想說買回來試穿看看」。

▲黃小瓜平時的樣子。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來還想鑽進冰箱底下，模仿蟑螂的日常。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不僅如此，小瓜也嘗試模仿蟑螂的日常生活，企圖鑽進冰箱與地板間的縫隙。卻因為體型太大只好半路放棄。其實牠平時經常無意間做出各種逗趣蠢事。例如以前比較胖時，自以為苗條硬要擠縫隙，讓媽媽笑到邊錄影邊發抖。網友也覺得這隻「鸚鵡大強」非常可愛，「牠甩翅膀時我還抖一下」、「我願意這隻大蟑螂來我家長居」、「牠還是會飛的！」

▲小瓜：偶的演技不錯吧？！（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之前以為自己很瘦，鑽縫細結果過不去。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）