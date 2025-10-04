ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

▲黃小瓜本色出演大蟑螂。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

金太陽鸚鵡「黃小瓜」今年8個月大，最近媽媽Yalin心血來潮，買了一件鸚鵡專用的「蟑螂布偶裝」給鳥寶試穿看看。沒想到小瓜只是本色出演，形象就完全是小強本尊，不但很敬業的跑去翻垃圾桶，就連讓人害怕的振翅聲也完美重現。

▲。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不但出現在垃圾桶邊，就連振翅聲都超級像。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

穿上蟑螂裝的小瓜在垃圾桶邊鬼鬼祟祟，似乎已經進入角色準備偷翻髒東西，外加順便啃桶子邊緣磨磨牙。當牠振翅時還伴隨著超還原的「啪搭啪搭」音效，讓人忍不住直冒雞皮疙瘩。Yalin表示，自己原本是要幫家裡的鳥寶們網購玩具，「結果剛好看到這麼搞笑的衣服，想說買回來試穿看看」。

▲。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黃小瓜平時的樣子。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來還想鑽進冰箱底下，模仿蟑螂的日常。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不僅如此，小瓜也嘗試模仿蟑螂的日常生活，企圖鑽進冰箱與地板間的縫隙。卻因為體型太大只好半路放棄。其實牠平時經常無意間做出各種逗趣蠢事。例如以前比較胖時，自以為苗條硬要擠縫隙，讓媽媽笑到邊錄影邊發抖。網友也覺得這隻「鸚鵡大強」非常可愛，「牠甩翅膀時我還抖一下」、「我願意這隻大蟑螂來我家長居」、「牠還是會飛的！」

▲。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小瓜：偶的演技不錯吧？！（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之前以為自己很瘦，鑽縫細結果過不去。（圖／Threads@yalin.hh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 鸚鵡小瓜蟑螂裝模仿可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

光復志工鏟土ing「歐告也來幫忙」　下秒趴土坑原來是想挖床

旅日小貓熊「可頌」今過世　胸腔感染呼吸費力不幸離開

愛美守宮「照鏡子10分鐘」欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒

10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

拉拉偷胸罩被媽抓包　處罰「穿贓物示眾」眼神放空毫無悔意

4隻狗寶寶全被收養　6歲狗媽「孤獨留收容所」心死面臨安樂死

64公斤肥狗「脂肪護體」被車輾過無傷　醫師傻眼

黑龍洗澡

黑龍一甩毛塵土紛飛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

搭車遇萌犬副駕全程緊盯　下車秒哀叫：不准離開QQ

光復狗狗受困8天獲救

與眾不同的柴竟會「握腳」　只因主人純粹愛教怪才藝

飼主拿肉肉頻要求汪說「好」　牠下秒伸毛手揮：太多次了！

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

能高越嶺古道14.1K出現台灣黑熊　林業署籲山友提高警覺

光復志工鏟土ing「歐告也來幫忙」　下秒趴土坑原來是想挖床

64公斤肥狗「脂肪護體」被車輾過無傷　醫師傻眼

旅日小貓熊「可頌」今過世　胸腔感染呼吸費力不幸離開

愛美守宮「照鏡子10分鐘」欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒

4隻狗寶寶全被收養　6歲狗媽「孤獨留收容所」心死面臨安樂死

台南首隻路徑追蹤犬TACO超棒　獲國際認證通過德國考覈

豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」：想被世壯運金牌摔嗎

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

快訊／莊人祥證實去年罹胃癌　病情曝光

河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！　阿凱驚喜瞞半年雙方家長到場見證

FNC讓一追三送走「太平洋最後希望」DRX　明戰NRG上演復仇大戰

長榮航空達拉斯-桃園首航　北美第九客運航點正式開航

日本自民黨總裁出爐！　高市早苗的當選與台日關係的黃金時期

石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

3.7公噸黑心豬大腸流向曝光　北市寧夏市場陳先生購入1.3公噸待查

寵物動物熱門新聞

4隻狗寶全被收養　狗媽孤獨留收容所

64公斤肥狗「脂肪護體」被車輾過無傷　醫師傻眼

旅日小貓熊可頌今日胸腔感染離世

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

鸚鵡穿蟑螂裝　本色出演神還原

168回家！　救牠的特搜隊員領養

女每天被虎斑貓蹭蹭叫醒　百萬網羨慕

賓士貓剃毛「身體冒條紋浮水印」

豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

志工挖土歐告加入　原來是想挖床

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

泥巴狗「黑龍」住院　甩毛塵土飛揚

守宮照鏡10分鐘　被自己迷倒

讀者迴響

熱門新聞

4隻狗寶全被收養　狗媽孤獨留收容所

64公斤肥狗「脂肪護體」被車輾過無傷　醫師傻眼

旅日小貓熊可頌今日胸腔感染離世

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

鸚鵡穿蟑螂裝　本色出演神還原

168回家！　救牠的特搜隊員領養

女每天被虎斑貓蹭蹭叫醒　百萬網羨慕

賓士貓剃毛「身體冒條紋浮水印」

豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

志工挖土歐告加入　原來是想挖床

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

泥巴狗「黑龍」住院　甩毛塵土飛揚

守宮照鏡10分鐘　被自己迷倒

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

熱門寵物影片

更多
黑龍洗澡

黑龍洗澡

黑龍一甩毛塵土紛飛

黑龍一甩毛塵土紛飛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

搭車遇萌犬副駕全程緊盯　下車秒哀叫：不准離開QQ

搭車遇萌犬副駕全程緊盯　下車秒哀叫：不准離開QQ

光復狗狗受困8天獲救

光復狗狗受困8天獲救

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面