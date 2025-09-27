拉拉偷胸罩被媽抓包　處罰「穿贓物示眾」眼神放空毫無悔意

記者賈沐蓉／綜合報導

拉布拉多薩迪（Sadie）今年兩歲，正是頑皮又活力滿滿的年紀，牠也有個壞習慣，特別喜歡去偷家人的衣服當玩具。於是媽媽替牠「量身訂作」了一套特別的懲罰方式，每次薩迪只要偷衣服被抓到，就要穿著自己的贓物示眾當道歉。

▲薩迪偷咬媽媽的內衣當玩具，被處罰要穿著示眾。（圖／翻攝自TikTok／@whitelabsadie）

薩迪嘴裡叼著飼主的胸罩，看見媽媽走過來時一臉心虛地低頭不敢看人，但發現到嘴的「玩具」必需物歸原主時，依然倔強地咬著內衣不鬆口。於是媽媽決定順著牠的願望，直接讓薩迪套上胸罩罰站反省，然而牠似乎完全不認為自己有錯，眼神放空似乎是在計畫自己的下一次犯案。

▲薩迪：下次要偷什麼好呢？（圖／翻攝自TikTok／@whitelabsadie）

▲後來也有偷過蛙鏡。（圖／翻攝自TikTok／@whitelabsadie）

不過薩迪早就是隻「前科累累」的汪星人，還偷過內褲、襪子、頭巾各種物品，最後的下場都是被媽媽強制打扮一番後拍照存證。這次牠穿胸罩反省的影片已累積了超過200萬次點閱。