給臘腸汪新冰枕「只存活一分鐘」　東咬西啃立刻就漏水

▲Lucky獲得了新冰枕，結果只存活了一分鐘。（圖／有點毛毛的／飼主林家輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

天氣炎熱，許多毛孩家長都會想方設法讓寵物們涼快一些。飼主林家輝就替臘腸犬「Lucky」買了全新冰枕消暑，結果軟墊光速被Lucky啃到漏水，最終享年不到一分鐘，目睹一切的把拔也是好笑又無奈，「真的是破壞王」。

▲看見新玩具先檢查一下。（圖／有點毛毛的／飼主林家輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Lucky發現床上的新冰枕後開始又啃又咬，似乎非常滿意它的口感，然後還換了好幾個角度用牙齒仔細檢查。結果冰枕直接被咬出一個洞，裡面的水開始漏出來，自然逃不過報廢的命運。之前把拔為了幫牠消暑，還親自組裝了通風透氣的小狗床，在旁邊的Lucky則假藉幫忙實則搗蛋，嘴巴很癢的偷咬網布。

▲然後啃一啃，結果就咬出一個洞。（圖／有點毛毛的／飼主林家輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲之前把拔幫牠組裝床，牠也在偷啃網布。（圖／有點毛毛的／飼主林家輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過Lucky最出名的當然還牠身為內褲大盜時的「英勇事蹟」，經常偷走把拔的貼身衣物，但每次行竊都會被當事人抓包。牠不到一分鐘把冰枕變屍體的貼文也讓許多網友笑說，「口感沒有內褲好」、「我家也是瞬間就報廢，只能睡磁磚了！！」、「若再多台移動式冷氣更讚」。

▲Lucky：但本汪最愛的還是爸爸的內褲！（圖／有點毛毛的／飼主林家輝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）