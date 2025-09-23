汪打翻花盆「留下滿地足跡」　清晰爪印當場逮捕現行犯

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻叫Roku的巴哥犬在去陽台玩耍的時候，不小心把放在地上的花盆弄翻，還在犯罪現場留下一串清晰的狗腳印。飼主聽見騷動後來到犯罪現場，發現證據確鑿並當場抓獲現行犯，但Roku仍然覺得這是誣告，滿臉倔強的不肯認罪。

▲Roku打翻花盆，還在犯罪現場留下一長串腳印。（圖／翻攝自X／@marukoccino）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本該直立的花盆現在橫躺在地板上，整排狗爪印從窗邊延伸到花盆旁，顯示這場混亂就是Roku幹的「好事」。實際上這些盆栽都是由飼主放在陽台窗邊，愛犬自己出去時通常都能靈活的避開，但不知道為什麼這次會出包，至於罪魁禍首後來就逃回屋裡休息，對自己的所作所為完全不心虛。

▲花盆躺在地上，旁邊就是兇手的足跡。（圖／翻攝自X／@marukoccino）

▲一路從落地窗延伸倒花盆邊。（圖／翻攝自X／@marukoccino）

▲但嫌犯似乎不願意認罪。（圖／翻攝自X／@marukoccino）

之後飼主還替毛孩澄清，放出了Roku精準避開盆栽的影片。這篇留下「犯罪足跡」的貼文在X已累積超過13萬次訂閱，許多網友也被牠拒絕認錯的表情逗樂，「這絕對是現行犯呢」、「牠很可愛，所以無罪啦」、「有留證據，需要摸爆處理」。