守宮脫皮留下「整顆頭套」稀有度SSR　眼睛鼻子連紋路都超清晰

▲。（圖／Threads@heki_0922提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肥尾守宮脫皮，居然脫下一個超完整的頭套。（圖／Threads@heki_0922提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

肥尾守宮「阿華」是8個月大的小女生，這天飼主阿碧正陪著牠脫皮，結果意外獲得牠新鮮出爐的「一比一造型頭套」。這塊廢皮不僅造型完整，甚至連細部構造都一清二楚，不但可以輕鬆看見五官，就連皮膚紋路都非常鮮明。

▲。（圖／Threads@heki_0922提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿華今年8個月，剛到家時跟媽媽的指甲顏色超像。（圖／Threads@heki_0922提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主手上的頭部皮嘴巴大開，突起的眼睛部位依然立體，用肉眼就能看見一條條的紋路，而旁邊的阿華則安心的窩在媽媽的手上，舒服的瞇起眼睛。阿碧與《ETtoday寵物雲》分享，當下阿華在自己的手上玩，把主人的掌心當成摩擦物蹭蹭，最後只剩下頭的部份，「覺得很像傘蜥蜴，輕輕拉了一下邊邊，一甩就整個頭皮完整脫落了！」。
▲。（圖／Threads@heki_0922提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲剛脫下來的皮紋路清晰，連五官紋路都很明顯。（圖／Threads@heki_0922提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當天阿華也換皮成功，平時的牠個性害羞愛睡覺，但會給人乖乖上手，不過有起床氣早上想摸會被哈。飼主表示牠完全沒撿過這麼漂亮的舊皮，「每次看到其他飼主分享都超羨慕，第一次就拿到完整的頭皮又驚又喜」，笑說要把這塊皮當傳家寶珍藏。許多網友也對此表示驚訝，「稀有程度超過SSR」、「好神，我家都是從頭開始脫」、「超強的欸有夠完整！」

▲主人幫阿華與自己的頭皮錄影留念。（圖／Threads@heki_0922提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

樹蛙「忘記怎麼吃飯」笨拙揮小手　含蟲抓空氣還自摔下樹

用餐遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大嗑脆皮豬還切塊外帶

超萌兔猻現蹤「喜馬拉雅東段」　雪地厭世臉破出沒新紀錄

貓跳台組裝中「主子搶先試用」　白貓姊妹霸占休息屋與紙箱

砂巨蜥「立正發呆」歪頭盯空氣　媽媽笑翻：這月份該注意什麼

黑熊亂入野餐大家急撤　情侶「看書入迷」路人狂喊全沒聽見

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

黑眉錦蛇先吞老鼠再吃松鼠LIVE秀　「這餐飽到天靈蓋」罕見畫面曝

餵浪浪被認定是飯票　橘貓「突襲女子家窗外」狂喵：奴才給飯飯

