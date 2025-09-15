大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

記者賈沐蓉／採訪報導

黑貓「一吉」是隻活潑愛玩的小弟弟，這天網友陳小姐帶牠去斗六認識的美睫工作室種睫毛，順便讓主子與在那裡等家的奶貓「小小黑」相見歡。初次看見「迷你版自己」的一吉完全不知道該怎麼辦，小小黑反而自己搖搖晃晃地跑來。

▲一吉看見小貓朝自己走來，困惑中一路倒退。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一吉看著在地板上蠕動的小小黑，才三周大的牠超級迷你，走路都不太穩依然跑去找哥哥，但一吉自己也才五個月大，還是小朋友的牠根本不懂怎麼跟更小的弟弟相處，邊聞邊一邊倒退嚕，還露出「貓咪問號」的困惑表情，似乎在思考為什麼會有這麼小的貓。小小黑倒是很自在的到處探險，還對一吉哥哥的尾巴充滿興趣。

▲正在懷疑怎麼會有這麼小的貓。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小黑倒是對哥哥的尾巴很感興趣。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然一吉看見小小黑會想躲，但仍被好奇心打敗，在牠活動時從後方匍匐前進偷聞弟弟的屁屁。小奶貓的中途88與《ETtoday寵物雲》分享，小小黑是男朋友的朋友撿到的小奶貓之一，開始中途後一滴一滴慢慢餵奶，直到牠可以自己大口吸，自己的曼赤肯「花宅」也認識小貓，偶爾會來工作室吹冷氣，「牠們很常一起相處，花宅還會幫牠舔毛」。

▲一吉困惑又好奇，從背後靠近偷聞小小黑。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小黑正在努力喝奶。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三周大的小小黑還很小，看起來就像小老鼠。（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲中途自己的貓會幫小小黑舔毛。（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

88小姐表示，小小黑是隻活潑又貪吃的小男生，看見人就會馬上衝過來撒嬌，肚子餓了還很愛說話。現在的牠也正在尋找一個願意愛牠一輩子的鏟屎官，如果喜歡這個大膽的小朋友，歡迎考慮看看喔！

▲肚子餓的小小黑超愛說話，看見人就會跑過來。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小黑：偶在找終身鏟屎官喔！（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）