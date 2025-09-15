ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

記者賈沐蓉／採訪報導

黑貓「一吉」是隻活潑愛玩的小弟弟，這天網友陳小姐帶牠去斗六認識的美睫工作室種睫毛，順便讓主子與在那裡等家的奶貓「小小黑」相見歡。初次看見「迷你版自己」的一吉完全不知道該怎麼辦，小小黑反而自己搖搖晃晃地跑來。

▲。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一吉看見小貓朝自己走來，困惑中一路倒退。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一吉看著在地板上蠕動的小小黑，才三周大的牠超級迷你，走路都不太穩依然跑去找哥哥，但一吉自己也才五個月大，還是小朋友的牠根本不懂怎麼跟更小的弟弟相處，邊聞邊一邊倒退嚕，還露出「貓咪問號」的困惑表情，似乎在思考為什麼會有這麼小的貓。小小黑倒是很自在的到處探險，還對一吉哥哥的尾巴充滿興趣。

▲。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在懷疑怎麼會有這麼小的貓。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小黑倒是對哥哥的尾巴很感興趣。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然一吉看見小小黑會想躲，但仍被好奇心打敗，在牠活動時從後方匍匐前進偷聞弟弟的屁屁。小奶貓的中途88與《ETtoday寵物雲》分享，小小黑是男朋友的朋友撿到的小奶貓之一，開始中途後一滴一滴慢慢餵奶，直到牠可以自己大口吸，自己的曼赤肯「花宅」也認識小貓，偶爾會來工作室吹冷氣，「牠們很常一起相處，花宅還會幫牠舔毛」。

▲一吉困惑又好奇，從背後靠近偷聞小小黑。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小黑正在努力喝奶。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三周大的小小黑還很小，看起來就像小老鼠。（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲中途自己的貓會幫小小黑舔毛。（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

88小姐表示，小小黑是隻活潑又貪吃的小男生，看見人就會馬上衝過來撒嬌，肚子餓了還很愛說話。現在的牠也正在尋找一個願意愛牠一輩子的鏟屎官，如果喜歡這個大膽的小朋友，歡迎考慮看看喔！

▲肚子餓的小小黑超愛說話，看見人就會跑過來。（圖／Threads@izzinotez提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小黑：偶在找終身鏟屎官喔！（圖／Threads@root.mu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 寵物可愛互動影片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

二結王公廟X東森寵物　擺「專屬罐罐桌」普渡毛孩幫浪浪顧溫飽

原住民賓士初見「中途三腳汪」　從牆角警戒變主動磨蹭玩耍

原住民賓士初見「中途三腳汪」　從牆角警戒變主動磨蹭玩耍

糊塗阿金咬「擦頭巾當玩具」　媽被拖著爬堅持不鬆口

瑪爾濟斯調皮拆紙盒　媽「比對牙印」完美符合當場逮捕現行犯

「布偶朋友」晾乾中喵皇超擔心　手伸高高想把娃娃救下來

怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽

世上最安全1顆白菜！菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

蛋蛋哀傷！狗術後癱躺在地　眼神憂鬱像失去靈魂網笑瘋

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

白柴拆家擺無辜臉

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

世上最安全1顆白菜！菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大狗狗結紮完眼神死「靈魂被抽走」　想合唱垃圾車只敢嚶嚶

4個月大愛犬突遭鱷魚咬住拖走　女徒手狂打1部位成功救回

白柴拆爆沙發「還沒被罵先開飛機」　無辜臉惹笑網友：下次還敢

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

達美樂火山披薩縮水？他PO對比照「剩麵皮+醬」傻眼　兩派人吵翻

占星術其實算錯了？地球72年偏移1度　紐時：星座過時2000年

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

美中達成TikTok框架協議　貝森特：川普19日將通話習近平

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

國際火線／社群「大鎖國時代」來臨！從尼泊爾動亂談起

易肇事路口前10名　桃園平鎮區「這路口」全日禁止左轉

17號「米塔」醞釀中　預估2個有機會成颱逼近台灣！可能又強又大

寵物動物熱門新聞

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

大狗狗結紮完眼神死　靈魂被抽走

阿金是育兒神隊友　幫搖睡、拿尿布

大小黑貓初見面　哥哥困惑狂倒退

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

癱瘓玳瑁偷襲貓姐　被嚇到模糊

白柴拆爆沙發　還沒被罵先開飛機

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

屏東綠鬣蜥氾濫擾民　一晚可抓近百隻

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

小貓翹家2次　連續出現在53公里外酒廠

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

4個月愛犬被鱷魚拖走　女徒手狂打1部位救回

讀者迴響

熱門新聞

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

大狗狗結紮完眼神死　靈魂被抽走

阿金是育兒神隊友　幫搖睡、拿尿布

大小黑貓初見面　哥哥困惑狂倒退

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

癱瘓玳瑁偷襲貓姐　被嚇到模糊

白柴拆爆沙發　還沒被罵先開飛機

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

屏東綠鬣蜥氾濫擾民　一晚可抓近百隻

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

小貓翹家2次　連續出現在53公里外酒廠

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

4個月愛犬被鱷魚拖走　女徒手狂打1部位救回

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

熱門寵物影片

更多
蛋蛋哀傷！狗術後癱躺在地　眼神憂鬱像失去靈魂網笑瘋

蛋蛋哀傷！狗術後癱躺在地　眼神憂鬱像失去靈魂網笑瘋

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

白柴拆家擺無辜臉

白柴拆家擺無辜臉

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面