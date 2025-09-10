二結王公廟X東森寵物　擺「專屬罐罐桌」普渡毛孩幫浪浪顧溫飽

▲東森寵物與宜蘭二結王公廟合作，首度將毛孩納入普渡對象。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

宜蘭二結王公廟一年一度的普渡大典，除了照顧眾生，也將愛延伸到動物身上！廟方與東森寵物共同推出「寵愛普渡，幸福同行」活動，不只有祭祀毛孩的「專屬罐罐桌」，貢品更全數捐贈給當地的流浪動物協會，讓浪浪也分享來自社區的祝福。

▲廟方人員在貢桌上插香，請毛孩的靈魂來吃飯。（圖／東森寵物提供）

二結王公廟歷史悠久，是宜蘭重要的地方信仰中心，今年更首次將毛孩納入祭祀對象，並與東森寵物合作，準備寵物專屬普渡食品，象徵守護毛孩與社區共生，幫傳統文化注入許多關愛動物的元素。9月6日當天，東森寵物也準備了50份「益菌革命防蚤噴霧小禮包」現場免費發放，內含飼料試吃包與滿888折50元的折價券，邀請飼主來門市體驗更優質的服務。

▲道士正在舉行普渡儀式。（圖／東森寵物提供）

▲廟方人員正準備上香。（圖／東森寵物提供）

普渡結束後，廟方也將此次用於祭拜的商品，全數捐贈給「飛翔秘境浪孩協會」及「社團法人宜蘭浪孩協會」，讓浪浪們獲得營養補充與照護所需物資，將「敬天謝地」的傳統習俗延伸成「關愛生命」的實際行動。東森寵物表示，這次活動不但強化與宜蘭的在地連結，未來也將持續攜手地方信仰與社團，推動更多貼近在地文化、同時守護毛孩的公益活動。

▲普渡結束後，所有貢品都捐贈給宜蘭當地的動保協會。（圖／東森寵物提供）

