小阿金忘記媽「從哪個門回家」　等錯邊轉身立刻飛奔迎接

記者賈沐蓉／綜合報導

住在澳洲的黃金獵犬Macy雖然還是小朋友，但已經學會了每天在院子等主人下班回家。這天飼主Tay回家發現牠記錯自己常用的門，待在錯誤的出入口眼巴巴的等人出現，但一聽見媽媽的呼換立刻開心地轉身，雀躍地飛奔過來歡迎她。

▲Macy等媽媽下班時等錯門，看見她出現在背後立刻衝過來迎接。（圖／翻攝自TikTok／@lifewithmacyandtay）

Macy背對著已經回來的飼主，專心地盯著錯誤的門看，發現有媽媽的聲音跟味道沒看到人，於是急切地往門口移動，尾巴則已經開始期待地左右搖擺。當Tay呼換愛犬時，Macy先是轉過來愣了一下，似乎不敢相信自己的眼睛，接著熱情地衝過來迎盡情撒嬌，把主人萌到忍不住喊「Oh my gods」，這段療癒人心的影片已在TikTok累積超過1700萬次點閱。

▲Macy在想為什麼媽媽還沒出現。（圖／翻攝自TikTok／@lifewithmacyandtay）

▲一轉頭才發現人在背後。（圖／翻攝自TikTok／@lifewithmacyandtay）

現在的Macy仍在努力探索這個世界，最近學會了在水碗裡用鼻子吹泡泡自娛自樂，之前飼主還帶著愛犬去海邊玩水，而牠也非常興奮地在水邊、沙灘衝來衝去。Macy等錯門的可愛模樣更治癒了許多網友，「我超愛她」、「耐心地等待著，真是令人心疼」、「狗真的會給予無條件的愛」。