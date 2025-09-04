家有「暴躁虎斑」只愛人類爸　女兒想擼幾下立刻哈氣伺候

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做Stripe的虎斑貓跟飼主全家住在一起，但牠只愛自己的人類爸爸，並平等的討厭其餘所有家庭成員。這天女兒回家剛好看見牠散步回家，於是試著跟貓皇打招呼拉近關係，沒想到牠完全不領情，還兇巴巴地哈氣叫女兒滾遠一點。

▲Stripe討厭家裡所有人，只愛爸爸。（圖／翻攝自TikTok／@chancebeforetherapper）

Stripe回頭發現背後的人不是爸爸，立刻用惡狠狠的語氣發出嘶嘶聲，明確的表達自己完全不想跟其他人交朋友，看見大門打開立刻頭也不回地跳進屋內。然而當牠面對爸爸時就像換了一隻貓，要摸要抱完全小菜一碟，但只要女兒伸手仍是哈氣伺候，最後還是看在爸爸的面子上勉強給摸，換女兒抱抱時還一臉不甘願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被爸爸抱完全沒問題。（圖／翻攝自TikTok／@chancebeforetherapper）

▲換成女兒就超級不開心。（圖／翻攝自TikTok／@chancebeforetherapper）

女兒將影片上傳至TikTok後，目前已累積超過150萬次點閱，至於Stripe到底為什麼如此討厭其他人，仍然是一個無解的答案。女兒倒是繼續堅持跟主子博感情，目前已試過用零食收買、灑貓草降低戒心甚至拿玩具陪玩，但Stripe全都看都不看一眼，只要發現她靠太近依然會憤怒地炸毛警告。