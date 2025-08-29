ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
羅威納趴地「癡癡的等」幼犬兒童餐　動鼻子聞香但弟弟全掃光

▲辛吉趴在弟弟面前，內心全是好吃的幼犬飼料。（圖／Threads@hingi__rottweiler提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

人家也還是寶寶啊！羅威那哥哥「辛吉」喜歡吃弟弟「辛力」的幼犬飼料，每次都早早解決自己的食物，然後眼巴巴趴在弟弟身邊聞香等牠剩下的「兒童餐」，結果小阿力每次都把食物吃得乾乾淨淨，只留給哥哥一個空碗。

▲。（圖／Threads@hingi__rottweiler提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛吉忍不住吞口水，但弟弟還是把飯全部吃光。（圖／Threads@hingi__rottweiler提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

辛吉乖巧的趴在碗邊，癡癡地等著弟弟留剩菜，鼻子微微抽動還香到忍不住吞口水。小阿力倒是不受影響，認真地一口接一口把飼料全吞下肚，最後哥哥還是半顆都沒吃到。吉媽與《ETtoday寵物雲》分享，辛吉不太會搶小阿力的食物，不過弟弟喝牛奶、羊奶時就會來旁邊等菜尾，「但是小阿力舔碗舔的比哥哥的碗還乾淨！」，所以牠從來沒得逞過。

▲辛吉非常疼弟弟，被咬嘴邊肉也不生氣。（圖／Threads@hingi__rottweiler提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在的小阿力已經1歲，身體跟3歲的辛吉差不多大，吃飯時反而變成牠在旁邊等。吉媽透露哥哥早餐都愛吃不吃，「小阿力先吃完都會對吉汪汪叫，叫牠吃快一點！」，當初自己害怕出門上班時辛吉會孤單，於是把小阿力帶回家跟哥哥做伴，感情好到吃飯睡覺都要在一起，而且最愛的食物都是肉肉，「只要是吃肉肉，喊一聲就用跑的過來！」。

▲現在換成阿力要等哥哥，汪汪叫催牠快點吃。（圖／Threads@hingi__rottweiler提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兄弟倆一起在寵物公園跑步玩耍。（圖／Threads@hingi__rottweiler提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 寵物兄弟羅威那飲食趣聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

