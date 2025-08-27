黑貓大盜偷退冰魚「當自己獵物」　自信步伐一路叼上樓

記者賈沐蓉／綜合報導

黑貓「咪咪」是隻漂亮的小男生，這天飼主Umi在家裡目睹牠「打獵」後滿載而歸的畫面。原來這隻喵星人把退冰中的魚當成了自己的獵物，用自信的步伐拖著這份巨大的「戰利品」爬樓梯，似乎對自己的努力感到十分驕傲。

▲咪咪是隻可愛的小黑貓，喜歡叼著東西到處跑。（圖／Threads@mni_k_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中的咪咪嘴裡咬著一個大透明夾鏈袋，裡面裝著剛從冰箱拿出來的魚，原來是Umi的弟弟把魚放在水盆裡解凍，於是就被路過的貓皇「徵收」。儘管魚與袋子的體積對牠來說有點大，這位黑衣大盜仍一臉得意的帶著獵物爬樓梯，堅持要把贓物叼到安全的地方享用，只留下正在拍照的姐姐擔心塑膠袋會破掉。

▲咪咪正在努力把偷來的魚搬回樓上。（圖／Threads@mni_k_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當Umi把這段影片分享至Threads後，立刻吸引許多貓奴分享自己主子偷東西的「光榮戰績」，更有人也開玩笑地表示貓咪絕對沒錯，「我家地基主雞腿有被野貓跑來咬走過」、「之前的貓也把要拜拜的魚叼走過」、「太會捕獵了吧，一定是最棒的寶寶」。

▲咪咪：打獵？小菜一碟啦！（圖／Threads@mni_k_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）