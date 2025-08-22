ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

散步偶遇「鳥樹」結實纍纍　南崁企鵝、大笨鳥集體公園包場

▲。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友在信義區散步，路過公園時誤闖了夜鷺們的集會。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導 

在都市中，生活著許多已經適應環境的野鳥。住台北的網友Miller飯後在信義區散步，居然在某處公園遇見一顆結實累累的「鳥樹」，枝幹上站著數十隻俗稱「南崁企鵝」的夜鷺，就連草地上都停滿鳥，似乎是在舉行某種秘密集會。

▲。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樹上站滿鳥，也有參加者喜歡草地。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲趁著下過雨找蟲子buffet吃。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當天剛下過雨，一個個白色身影點綴整棵大樹，原來全是俗稱「南崁企鵝」的夜鷺，看起來就像樹上長滿了「鳥果」。樹下的草地上更是站著整群「南崁企鵝」，低著頭專心在濕漉漉的草地上找蟲吃，幾隻黑冠麻鷺也偷偷混入鳥群。兩種鳥似乎今天預約要在公園包場開派對，而且隨著時間經過，參加者甚至還有增加的趨勢。

▲。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幾隻黑冠麻鷺也加入吃大餐行列。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這場難得一見的「都市鳥聚」的盛大程度迅速在網路上引發熱議，許多網友也表示感到驚訝，「企鵝居然會飛上樹了？！」、「企鵝佔鵲巢」、「還好不是夜鷹..不然人應該都不用睡了～」，更有人透露自己幾天前也路過附近，當時就有已經目睹超多夜鷺在草皮上活動。

▲。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲越晚鳥越多。（圖／臉書Miller Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 奇觀夜鷺企鵝都市公園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

客人來訪「皮鞋變貓大麻」主子塞頭狂吸　嘴邊肉溢出ㄎㄧㄤ掉

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

德州「14歲雞阿嬤」破金氏紀錄　每天散步看電視快樂養老

新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

大發的秘密基地

【不被愛的才是第三者】阿金搶走媽副駕　滿臉得意還偷笑XD

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

【養到黑馬了嗎】狗狗聽救護車聲直接站起跟唱XD

【不准笑！】爸回家太晚被 #黃金獵犬 瞪XD

爸太晚回家被黃金獵犬瞪　哀怨臉用手示意：不准笑！

陌生貓翻肚給摸摸　女開心「終於被選中」伸手撸貓1動作悲劇了

散步偶遇「鳥樹」結實纍纍　南崁企鵝、大笨鳥集體公園包場

不是長得像就算數！長頸鹿大揭祕　科學家證實「是4個不同物種」

導盲犬遇船難幸運獲救　卻因「身上沒有入境文件」要被安樂死

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

「ㄇ字型橘貓」表演同時站著、趴著　單手撐地秀強壯肌肉

新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽咪自製

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

「頭卡進零食罐」無法喝水進食3天　志工靠無人機救出垂死浪浪

徐謀俊食物中毒住院！　吃完午餐消失12天：被強制按下暫停鍵

別再把房卡放回卡套　專家點出暗藏風險：入住後應立即丟棄

童熱氣球嘉年華與媽走失狂哭　暖警「大手牽小手」助3分鐘團圓

5大銀行7月「新承作房貸利率」突破2.3%　逾16年半高點

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

公投日高溫飆37度　劍魚颱風明天生成「午後雨區變大」

就要獨一無二！不容錯過的小眾精緻美香　絕對是七夕贈禮首選

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

桃猿投手群連兩戰挨14安　古久保健二：必須找到問題點盡快修正

「無糖飲料」4大超商降價優惠！家樂福加碼大瓶「買1送1」

寵物動物熱門新聞

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓同時站著趴著　變成ㄇ字型

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

鬼滅茶茶丸本尊現身　花色神還原

女新家發現陌生犬　嚇「被主人拋棄」真相曝

吉娃娃打預防針超冷靜　獸醫虧肉多

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

中壢夜晚雄鹿現蹤　真實身分曝光

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

貓咪狂吸客人鞋　嘴邊肉溢出銷魂

讀者迴響

熱門新聞

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓同時站著趴著　變成ㄇ字型

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

鬼滅茶茶丸本尊現身　花色神還原

女新家發現陌生犬　嚇「被主人拋棄」真相曝

吉娃娃打預防針超冷靜　獸醫虧肉多

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

中壢夜晚雄鹿現蹤　真實身分曝光

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

貓咪狂吸客人鞋　嘴邊肉溢出銷魂

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

熱門寵物影片

更多
【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

大發的秘密基地

大發的秘密基地

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面