散步偶遇「鳥樹」結實纍纍　南崁企鵝、大笨鳥集體公園包場

▲網友在信義區散步，路過公園時誤闖了夜鷺們的集會。

記者賈沐蓉／綜合報導

在都市中，生活著許多已經適應環境的野鳥。住台北的網友Miller飯後在信義區散步，居然在某處公園遇見一顆結實累累的「鳥樹」，枝幹上站著數十隻俗稱「南崁企鵝」的夜鷺，就連草地上都停滿鳥，似乎是在舉行某種秘密集會。

▲樹上站滿鳥，也有參加者喜歡草地。

▲趁著下過雨找蟲子buffet吃。

當天剛下過雨，一個個白色身影點綴整棵大樹，原來全是俗稱「南崁企鵝」的夜鷺，看起來就像樹上長滿了「鳥果」。樹下的草地上更是站著整群「南崁企鵝」，低著頭專心在濕漉漉的草地上找蟲吃，幾隻黑冠麻鷺也偷偷混入鳥群。兩種鳥似乎今天預約要在公園包場開派對，而且隨著時間經過，參加者甚至還有增加的趨勢。

▲幾隻黑冠麻鷺也加入吃大餐行列。

這場難得一見的「都市鳥聚」的盛大程度迅速在網路上引發熱議，許多網友也表示感到驚訝，「企鵝居然會飛上樹了？！」、「企鵝佔鵲巢」、「還好不是夜鷹..不然人應該都不用睡了～」，更有人透露自己幾天前也路過附近，當時就有已經目睹超多夜鷺在草皮上活動。

▲越晚鳥越多。