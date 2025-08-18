ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

▲Jessie上班時經痛，於是找貓咪同事幫忙熱敷。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

這個暖暖包有長毛！網友Jessie上班的地方有兩位貓同事，這天她工作經痛不舒服，恰好9個月大的暹羅貓「Coco」過來塞奶，於是靈機一動抱著牠當熱敷袋，溫暖又毛茸茸的觸感不只舒緩了身體的不適，就連疲憊的心靈都一起治癒了。

▲。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在擔任暖暖包的Coco。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這位「黑臉同事」乖巧被她抱在懷裡，擔任貓咪牌熱水袋幫人緩解經痛。Jessie表示自己上班時不舒服，剛好Coco過來討抱抱就順手請牠幫忙，「結果發現溫度剛剛好、又軟軟的很療癒，好像也沒那麼痛了」，不但比普通的熱敷舒服，連生理心理都同時被安慰到，Coco自己也很喜歡窩在人身上，Jessie不忙時也會抱著牠一起上班。

▲。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除了溫度適中，還可以治癒身心靈。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

辦公室其實還有另一隻叫做「多多」的曼赤肯，兩隻都是老闆養的寵物，但牠從小就不喜歡被抱，要摸也要看心情，但Coco從小就給摸給抱，是隻超級親人的小貓咪。Jessie透露，兩隻貓咪時不時就會來「幫忙」工作，「像是踩鍵盤、亂打字，累了就窩在電腦旁邊睡覺」，有時候還會在桌上上演全武行。

▲。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然Coco非常樂意擔任暖暖包，但地上的多多不喜歡人家抱牠。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Coco非常親人愛撒嬌，直接在別人面前翻肚肚。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲從還是小貓時就喜歡窩在別人懷裡。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

老闆本人也很意外自家主子居然這麼受歡迎，非常樂意與網友分享，身為員工的Jessie也笑稱「所以我上班可以更放肆玩貓咪！」。該篇貼文也吸引不少人留言，「身邊有貓就是方便」、「看你同事整個臉黑了，你還不放手」、「有這種同事，我可以不吃止痛藥」。

▲。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小Coco過來找人撒嬌，多多也在旁邊監工。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Coco：姐姐的懷裡最舒服了！（圖／Threads@_dodo.coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

