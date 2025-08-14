基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

記者賈沐蓉／綜合報導

今日（8月14日）早上，基隆網友Raymond在搭火車行經百福站時，突然遇見一隻老鷹衝上車，牠在陌生環境中顯得非常緊張，在車廂內到處橫衝直撞。原本他以為是某個乘客的寵物鳥逃脫，沒想到居然是東方蜂鷹剛離巢的幼鳥。

▲蜂鷹一臉驚恐地縮在角落。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Raymond在留言的說明，當時這隻小菜鳥衝進車廂後，疑似是太緊張撞到抓握用的鐵杆，最後蜷縮在角落動也不敢動，更有網友拍到牠在車廂內小跑的畫面。當隨車員試著移動這隻小菜鳥，仍可以看到牠張大嘴巴威嚇，最後有熱心民眾主動借用環保袋，讓她順利把蜂鷹包起來並交給車站人員，最後也順利將牠放回大自然。

▲發現有人靠近就張大嘴巴威嚇。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時《ETtoday寵物雲》也要提醒您，東方蜂鷹在台灣屬於二級保育類，禁止任意飼養。牠們主要以蜂巢裡的幼蟲、蛹為食，除了蜜蜂外也會吃虎頭蜂，由於頭部滿布濃密且細小堅硬的羽毛，對蜂群的叮咬也有一定防護作用。

▲蜂鷹最後被順利帶下車並放飛。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲基隆網友在搭火車時，意外遇見蜂鷹闖進車廂。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）