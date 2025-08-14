ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

記者賈沐蓉／綜合報導

今日（8月14日）早上，基隆網友Raymond在搭火車行經百福站時，突然遇見一隻老鷹衝上車，牠在陌生環境中顯得非常緊張，在車廂內到處橫衝直撞。原本他以為是某個乘客的寵物鳥逃脫，沒想到居然是東方蜂鷹剛離巢的幼鳥。

▲。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蜂鷹一臉驚恐地縮在角落。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Raymond在留言的說明，當時這隻小菜鳥衝進車廂後，疑似是太緊張撞到抓握用的鐵杆，最後蜷縮在角落動也不敢動，更有網友拍到牠在車廂內小跑的畫面。當隨車員試著移動這隻小菜鳥，仍可以看到牠張大嘴巴威嚇，最後有熱心民眾主動借用環保袋，讓她順利把蜂鷹包起來並交給車站人員，最後也順利將牠放回大自然。

▲。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發現有人靠近就張大嘴巴威嚇。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時《ETtoday寵物雲》也要提醒您，東方蜂鷹在台灣屬於二級保育類，禁止任意飼養。牠們主要以蜂巢裡的幼蟲、蛹為食，除了蜜蜂外也會吃虎頭蜂，由於頭部滿布濃密且細小堅硬的羽毛，對蜂群的叮咬也有一定防護作用。

▲。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蜂鷹最後被順利帶下車並放飛。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲基隆網友在搭火車時，意外遇見蜂鷹闖進車廂。（圖／Threads@raymond19980307提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 蜂鷹火車救援幼鳥基隆影音

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

猴硐三貓「後背遭切開」血肉都外露　志工曝：明顯人為造成

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

哈士奇「逃避蓮蓬頭」拒洗澡　見水打開閉眼轉頭裝沒事

黃金獵犬照鏡子「意外發現有牙齒」　11秒表情包爆紅：真的很凶

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

女子跳船失誤「彈飛毛孩」　牠飛半空還轉圈臉超懵XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

猴群颱風天不避風雨　台東橋上全家集體觀浪

樂天桃猿棒球場推出寵物友善專區　8/16起開放預售

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

目睹孩童被流浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」飛撲跳2樓救人

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

男在家發現「毛毛現行犯」　呆萌米格魯偷狗玩具卡門尷尬被逮

全台首創「棒球場寵物樂園」桃園登場　3大亮點區域搶先開箱

台中女學霸科展涉抄襲「9天考回台大醫」　校友醫驚呼：文曲星下凡

楊柳颱風過後　台電新營區處搶修不鬆懈復電率突破99.5%

超便利！「冰鎮按摩眼霜」超紅　一觸冰涼改善眼周疲態

無症狀28歲男查出大腸癌變臉　醫嘆：年輕患者逐漸增加

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」點台南災情太傷老百姓

首個沒被擊敗的颱風　楊柳「飆速對決台灣」影像曝！神閃避最高山

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

樂天桃猿棒球場推出寵物友善專區　8/16起開放預售

七夕限定糕點！　桃竹苗創業鳳凰商家推出浪漫甜點

寵物動物熱門新聞

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

獸醫說貓膀胱大　鏟出巨屎後秒懂

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

男在家發現「毛毛現行犯」　米格魯偷玩具被逮

頭臉長出觸手狀黑瘤　專家曝「變種怪兔」真相

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

桃園打造「棒球場寵物樂園」　8/16起開放預售

貓咪小孩同時要拍拍　媽手不夠用

阿金咬娃娃站電梯門口　期待遛它

宜蘭「鴕鳥」雨夜翹家　狂奔5公里

讀者迴響

熱門新聞

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

獸醫說貓膀胱大　鏟出巨屎後秒懂

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

男在家發現「毛毛現行犯」　米格魯偷玩具被逮

頭臉長出觸手狀黑瘤　專家曝「變種怪兔」真相

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

桃園打造「棒球場寵物樂園」　8/16起開放預售

貓咪小孩同時要拍拍　媽手不夠用

阿金咬娃娃站電梯門口　期待遛它

宜蘭「鴕鳥」雨夜翹家　狂奔5公里

楊柳吹翻鐵皮屋　小狗嚇呆找掩護

熱門寵物影片

更多
【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

女子跳船失誤「彈飛毛孩」　牠飛半空還轉圈臉超懵XD

女子跳船失誤「彈飛毛孩」　牠飛半空還轉圈臉超懵XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面