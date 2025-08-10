ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
哈士奇「逃避蓮蓬頭」拒洗澡　見水打開閉眼轉頭裝沒事

記者賈沐蓉／綜合報導

Rosé是一隻住在日本神奈川的哈士奇，表情有戲的牠是家裡的開心果。這天飼主要帶愛犬洗澡，結果牠躺在地上耍賴怎麼都不肯走，但最後還是逃不掉，看見水龍頭打開後乾脆把頭轉到另一邊，閉上眼睛企圖逃避現實。

▲。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

▲Rosé發現要洗澡，乾脆轉頭閉眼逃避現實Rosé。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

起初Rosé躺在地上，對要帶牠去洗澡的主人使出裝死戰術，最後當然還是沒逃過被家人帶進浴室內。當牠轉頭發現水龍頭已經開啟，心裡知道今天肯定在劫難逃，於是閉上眼睛當做最後的掙扎。就連飼主替牠帶上擋水帽後仍是一臉不甘願，全身濕答答的盯著鏡頭看。牠搞笑的表情變化已在X上吸引超過119萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

▲一開始要進浴室還不肯起來。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

▲。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

▲帶上防水帽後仍在臭臉。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

然而，Rosé其實是討厭洗澡但喜歡玩水，如果是去游泳池或小溪消暑，牠就會快樂地跳下去玩。儘管進浴室時牠永遠一臉哀怨，但仍會乖乖站在原地任人洗澡沖水，而Rosé豐富的表情變化也讓牠成為了一位網紅汪星人。

▲。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

▲要進浴室還要請人抱。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

▲。（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

▲但卻很喜歡游泳！（圖／翻攝自X／@5rose_husky）

關鍵字： 哈士奇Rosé洗澡搞笑表情

