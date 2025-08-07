膽小阿金被寶寶融化　從「狂後退→翹屁邀玩」現在變好麻吉

@novathegoldenn Is there anything cuter than golden retrievers and babies #goldenretriever #goldenretrieverpuppy #goldenretrieverlife #puppiesoftiktok #dogsofttiktok #dogmom #cutepuppy #goldenretrieversoftiktok #funnydog #puppytiktok #dogparent #dogsandbabies #puppyvideos #petappreciationpost #adorabledogs ♬ Sweet nothing Sped up - -ShaiEditz-
記者賈沐蓉／綜合報導
對動物來說，陌生人的出現總會對牠們造成不小的壓力。黃金獵犬諾娃（Nova）就對來家裡作客的人類小妹妹充滿戒心，每當遇見她就會瘋狂後退，盡一切努力讓跟她保持距離，直到後來慢慢習慣新成員的存在，才逐漸放下心防。
▲諾娃剛開始超怕小朋友，結果後來變成好朋友。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）
影片中的牠與妹妹初見面，整隻縮在家人懷裡試著把自己藏起來。小朋友只要路過就會躲，就算家人拿出各種漂亮的布偶引誘，牠也寧願離得遠遠地旁觀。當妹妹主動想跟Nova打招呼，牠也會嚇到一路倒退逃跑。直到後來，牠終於認定這個小孩是安全的，開始熱情地翹著屁股邀她一起玩，並迅速成了好麻吉，吃飯玩耍都要黏緊緊，還會一起偷看大人在幹嘛。
▲諾娃發現小孩路過，偷偷退後保持距離。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）
▲後來放下戒心後變成一起玩球的麻吉。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）
▲還會偷窺大人們做事。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）
目睹諾娃轉變的飼主也感到非常開心，在配文中寫下「有什麼比黃金獵犬與寶寶更可愛的呢？」，並在留言中補充牠現在都很期待與妹妹見面，而諾娃總是對新鮮事務較為敏感，之前媽媽帶回一大畫框打算裝飾家裡，結果牠也是嚇到狂吠。
