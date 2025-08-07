ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

膽小阿金被寶寶融化　從「狂後退→翹屁邀玩」現在變好麻吉

@novathegoldenn Is there anything cuter than golden retrievers and babies #goldenretriever #goldenretrieverpuppy #goldenretrieverlife #puppiesoftiktok #dogsofttiktok #dogmom #cutepuppy #goldenretrieversoftiktok #funnydog #puppytiktok #dogparent #dogsandbabies #puppyvideos #petappreciationpost #adorabledogs ♬ Sweet nothing Sped up - -ShaiEditz-

記者賈沐蓉／綜合報導

對動物來說，陌生人的出現總會對牠們造成不小的壓力。黃金獵犬諾娃（Nova）就對來家裡作客的人類小妹妹充滿戒心，每當遇見她就會瘋狂後退，盡一切努力讓跟她保持距離，直到後來慢慢習慣新成員的存在，才逐漸放下心防。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

▲諾娃剛開始超怕小朋友，結果後來變成好朋友。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

影片中的牠與妹妹初見面，整隻縮在家人懷裡試著把自己藏起來。小朋友只要路過就會躲，就算家人拿出各種漂亮的布偶引誘，牠也寧願離得遠遠地旁觀。當妹妹主動想跟Nova打招呼，牠也會嚇到一路倒退逃跑。直到後來，牠終於認定這個小孩是安全的，開始熱情地翹著屁股邀她一起玩，並迅速成了好麻吉，吃飯玩耍都要黏緊緊，還會一起偷看大人在幹嘛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

▲諾娃發現小孩路過，偷偷退後保持距離。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

▲後來放下戒心後變成一起玩球的麻吉。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

▲還會偷窺大人們做事。（圖／翻攝自TikTok／@novathegoldenn）

目睹諾娃轉變的飼主也感到非常開心，在配文中寫下「有什麼比黃金獵犬與寶寶更可愛的呢？」，並在留言中補充牠現在都很期待與妹妹見面，而諾娃總是對新鮮事務較為敏感，之前媽媽帶回一大畫框打算裝飾家裡，結果牠也是嚇到狂吠。

@novathegoldenn Inanimate objects hate to see her coming #goldenretriever #goldenretrieverpuppy #goldenretrieverlife #puppiesoftiktok #dogsofttiktok #dogmom #cutepuppy #goldenretrieversoftiktok #funnydog #puppytiktok #dogparent #puppyvideos #petappreciationpost #adorabledogs ♬ DAISIES - Justin Bieber

關鍵字： 寵物黃金獵犬寶寶互動溫馨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

騎車遇「眨眼貓頭鷹」車禍飛不動　救援被鴉群包圍虎視眈眈

貪玩虎斑偷翻垃圾　幫自己「蓋布袋」倒車落跑還打碎家具

短腿汪愛玩足球　擔任「毛毛守門員」飛撲攔截功力一流

就是不走！黑柴趴地與奴才「拉鋸到天黑」　結果只動上半身

胖貓哥抓「多腳怪蟲」媽嚇壞尖叫　拿拖鞋飛奔弟還在狀況外

美短睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

吉娃娃「假裝掰咖」阻止媽上斑　飛機耳狂抖聽見要玩秒正常

去爺爺奶奶家太開心　黃金獵犬「甩小包包飛撲」爆紅：根本是毛孫

台南農田溝渠設「3D列印蛇類爬梯」　保育類草花蛇成功爬出

鳳頭鸚鵡學貓叫

貪玩虎斑偷翻垃圾　幫自己「蓋布袋」倒車落跑還打碎家具

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

友怕鳥主人將鸚鵡關房　牠氣到當機狂飆：槓！

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

放飯時間到！貴賓急得快說出話　鼻子噴氣、手手怒撥碗架狂示意

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

獲救小貓

天雨路滑！27公斤柯基疑「扭到腳」　平板推車運送爸調侃：運豬車

小貓差點活活被火化　禮儀業者開箱驚呼：牠還在呼吸！

膽小阿金被寶寶融化　從「狂後退→翹屁邀玩」現在變好麻吉

男偷餵浪貓被抓包　貓主子怒瞪「外遇畫面」網笑：快把小三扶正

誘捕浪貓卻聽到「熟悉哭哭聲」　自家貪吃狗窘被「誤捉」

「罐頭給保全，然後餵他」　外送員疑惑→融化：最可愛訂單

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

拉布拉多嘴巴鼓鼓　飼主挖出一隻襪子震驚：怎麼還有！

棕熊「小喬」摘除腫瘤5個月疑復發　食慾精神下降將評估照養方向

騎車遇「眨眼貓頭鷹」車禍飛不動　救援被鴉群包圍虎視眈眈

放飯時間到！貴賓急得快說出話　鼻子噴氣、手手怒撥碗架狂示意

大支剛出歌酸完！民進黨2立委用五月天歌跳舞　上傳後急刪

網扒葉珂「有三個孩子」衝上熱搜！自稱單親媽　前夫過往爆料被翻

楊柳颱風挑戰明天生成！路徑「一條路」直撲台灣　下周高機率通過

Sony極輕巧全片幅定焦相機 RX1R III登場　小體積大感動

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

快訊／普丁宣布：下周可能在阿拉伯聯合大公國會晤川普

高欣欣「眼睛藥水點錯」險失明　曝傷勢提醒1關鍵：以免發生慘案

郭富城《無名指》演廢父逃避罕病女兒　聽完「想看7大奇蹟」一句話惹哭觀眾

地震來襲不慌張！新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

寵物動物熱門新聞

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

小貓還有呼吸！　差點活活被火化

貓咪烘乾中　鸚鵡探監「喵喵叫」

脫毛鸚鵡被丟掉　媽寵成歡樂諧星

拉拉嘴鼓鼓　飼主驚挖出一雙襪子

胖白柴塞椅下卡住　以為自己還小

虎斑偷翻垃圾　套零食袋倒車逃跑

愛笑狗跳上公車冒險　熱心乘客陪坐車找主人

貴賓快說出話　手狂撥碗架要放飯

20KG柴散步遇見「同量級選手」

美短變一條貓　直挺趴床還收好手

小貓咬壞最愛玩具　暖心獸醫動「緊急手術」搶救

讀者迴響

熱門新聞

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

小貓還有呼吸！　差點活活被火化

貓咪烘乾中　鸚鵡探監「喵喵叫」

脫毛鸚鵡被丟掉　媽寵成歡樂諧星

拉拉嘴鼓鼓　飼主驚挖出一雙襪子

胖白柴塞椅下卡住　以為自己還小

虎斑偷翻垃圾　套零食袋倒車逃跑

愛笑狗跳上公車冒險　熱心乘客陪坐車找主人

貴賓快說出話　手狂撥碗架要放飯

20KG柴散步遇見「同量級選手」

美短變一條貓　直挺趴床還收好手

小貓咬壞最愛玩具　暖心獸醫動「緊急手術」搶救

誘捕浪貓節育　籠內是自家貪吃狗

熱門寵物影片

更多
鳳頭鸚鵡學貓叫

鳳頭鸚鵡學貓叫

貪玩虎斑偷翻垃圾　幫自己「蓋布袋」倒車落跑還打碎家具

貪玩虎斑偷翻垃圾　幫自己「蓋布袋」倒車落跑還打碎家具

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

友怕鳥主人將鸚鵡關房　牠氣到當機狂飆：槓！

友怕鳥主人將鸚鵡關房　牠氣到當機狂飆：槓！

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

馬爾濟斯被吵醒表情氣噗噗　聽到握手秒配合：原諒妳惹

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面