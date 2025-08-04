短腿汪愛玩足球　擔任「毛毛守門員」飛撲攔截功力一流

記者賈沐蓉／綜合報導

羅納多（Ronaldo）是一隻短腿的米克斯狗狗，雖然底盤比其他汪星人低，對足球的熱愛卻絲毫不減，尤其熱衷擔任守門員的位置。面對飼主發起的射門挑戰，牠總是能精準地飛撲過去攔截，將每顆球一一頂開或咬走。

▲這是羅納多，一隻短腿但熱愛足球的狗狗。（圖／翻攝自TikTok／@ronaldothefootballdog）



羅納多衝向自己防守的迷你球門，賣力躍起將試圖射門的球依次檔下，誰都破不了牠的防守。除了一次球太大卡到牠的牙齒，需要其他人幫忙脫困外，表現幾乎是零失誤。為了讓羅納多玩得盡興，飼主替牠準備了各種不同顏色的足球，甚至還購買了更大的球門幫忙增加挑戰性，就算需要防守的範圍增加，牠的技術也依舊完美。

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▲總是能精準的跳起攔截射門。（圖／翻攝自TikTok／@ronaldothefootballdog）

▲只有一次牙齒不小心卡到球。（圖／翻攝自TikTok／@ronaldothefootballdog）

▲攔截射門後，也會認真地把球運回來。（圖／翻攝自TikTok／@ronaldothefootballdog）

羅納多精湛的球技也吸引許多網友前來朝聖，目前這段影片在TikTok已累積超過350萬次觀看，更獲得不少人得大力稱讚，「牠任何時候都是最棒的」、「太讚了，我們跟牠簽約吧」、「狗狗永遠都會贏」。

▲羅納多與牠的各種足球。（圖／翻攝自TikTok／@ronaldothefootballdog）