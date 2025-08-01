吉娃娃「假裝掰咖」阻止媽上斑　飛機耳狂抖聽見要玩秒正常

記者賈沐蓉／綜合報導

對許多毛孩來說，最期待的事莫過於與主人黏在一起。吉娃娃賓奇（Binky）就是這樣的狗狗，這天牠發現主人凱斯要出門上班，居然現場飆演技裝跛腳，可憐兮兮地在門口發抖，企圖讓媽媽留下來，結果聽見關鍵字「出去玩」就立刻被打回原形。

▲賓奇假裝跛腳企圖讓主人留下，結果聽見「出去玩」就破功。（圖／翻攝自TikTok／@binkythechichi2）

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站在門口的賓奇舉著前爪，眼角泛著淚光盯著準備上班的凱斯，全身抖個不停，飛機耳緊貼著後腦勺，似乎真的痛得不行。飼主看見牠強忍痛苦的樣子，也立刻蹲下來關心，結果賓奇一聽見「你想出去嗎？去外面玩？」就瞬間恢復正常，還高興到原地轉圈圈，發現自己露餡後還繼續裝可憐，就連媽媽都在貼文裡吐槽愛犬是個戲精。

▲賓奇被抓包後，仍然堅持繼續裝跛腳。（圖／翻攝自TikTok／@binkythechichi2）

除此之外，賓奇還會故意把原本在床上的玩具推落，只為了使喚凱斯幫忙撿。現在這段有趣的影片在TikTok上已累積超過3500萬次點閱，許多網友也被賓奇一秒破功的演技逗樂，「牠實在太天才了」、「誰給這位演員一個電影角色吧」、「好吧，牠不是個厲害的騙子，但牠盡力了」。