小虎班被薩摩耶養大　整隻「狗里狗氣」要出門散步還會看家

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做伯納德（Bernard）的虎斑從小被薩摩耶凱婭（Kaya）養大，結果行為也跟著一起逐漸狗化。不但在狗姐姐的影響下學會使用寵物門，還會穿上胸背牽繩一起外出散步，甚至還會在鏟屎官外出時跟狗狗一起擔任保全。

▲虎斑貓被薩摩耶姊姊養大，自己也變成了一隻狗狗貓。（圖／翻攝自TikTok／@kayaandbernie）

影片中伯納德與凱婭初次見面，立刻受到熱烈歡迎，從此一貓一狗形影不離。隨著時間推移，伯納德從狗姊姊身上學到了許多汪星人特有的技能，例如熟練地使用寵物門隔板進出屋子，並毫不費力地適應牽繩散步。而某次飼主回家時，還看到伯納德和凱婭一起出現在陽台上，彷彿在監看是否有陌生人接近。

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▲不但能俐落的使用寵物門。（圖／翻攝自TikTok／@kayaandbernie）

▲用牽繩散步也簡簡單單。（圖／翻攝自TikTok／@kayaandbernie）

▲飼主不在還會主動跟狗姊姊一起擔任警衛。（圖／翻攝自TikTok／@kayaandbernie）

除此之外，身為貓咪的伯納德也對狗零食充滿興趣，總是偷走凱婭的磨牙骨當場開吃，儘管凱婭每次發現都會一臉哀傷，但仍會乖乖在一旁等貓弟弟自己離開，就連飼主也說「小伯納德總是從狗狗身上學到很多東西」，儘管這段影片出現在2024年，但牠們之間特殊又溫馨的相處模式仍在網友間重新引發討論。

▲同時也喜歡嘗試狗狗的零食。（圖／翻攝自TikTok／@kayaandbernie）

▲兩隻的感情其實很好，總是黏在一起。（圖／翻攝自TikTok／@kayaandbernie）