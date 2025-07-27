奴才跪地清貓毛ing　「生產者」趴背重壓非常認真監工

記者賈沐蓉／綜合報導

對絕大多數貓奴而言，清理貓毛已經是他們每天的例行公事之一。日本一對夫婦家中就養了三隻貓咪，這天妻子在清理家中地毯上的貓毛時，其中一位「生產者」艾瑪就這麼大大方方地趴上她的背，似乎是在監督奴才有沒有弄乾淨。

▲艾瑪是飼主家收養的流浪貓，是家裡的小公主。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

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當時太太跪在地毯上，手上拿著黏貓毛用的滾筒認真打掃，儘管嘴裡抱怨「貓毛怎麼清都清不完！」，但還是讓身為廢毛製造機之一的艾瑪趴在背上。這隻喵星人將兩隻前爪放好，表情認真地盯著地板，似乎是在檢查飼主是否有確實清理乾淨。現在這張逗趣的照片已累積超過128萬次點閱。

▲儘管抱怨貓毛很多，但媽媽還是會讓艾瑪待在自己背上。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

平時的艾瑪也很配合飼主的惡搞，之前牠偷跑進洗衣機躲起來，還把自己把門關起來，幸好被飼主及時發現。爸爸還特地替牠拍攝犯罪照，只不過當事貓似乎並無悔意。對於這張生動表現了貓咪與人類間關係的照片，X網友也紛紛留言，「貓毛是無限的」、「這是生產者與消費者」、「貓：不要只顧著打掃，來陪我玩喵～」

▲之前艾瑪偷跑進洗衣機，被爸爸逮捕後拍下犯罪照。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）