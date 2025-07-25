阿金偷吃被媽罵　牆角冒出「一顆狗頭」偷看她氣消了沒

記者賈沐蓉／綜合報導

潔比（Zebby）是隻貪吃的黃金獵犬，與媽媽（Sophie）蘇菲一家一起生活在洛杉磯。這天飼主發現愛犬偷吃狗零食，氣得把潔比叫過來訓話，結果幾分鐘後就看到牠一臉內疚的從角落探出頭，似乎是在偷看主人的怒火到底有沒有消失。

▲潔比偷吃零食被罵後，從牆角探頭偷看媽媽有沒有發火。（圖／翻攝自Instagram／@zebbythegolden）

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蘇菲拿著被吃的空蕩蕩的零食包裝向潔比興師問罪，而這位小罪犯則轉頭假裝沒看見企圖逃避責任，然而三分鐘過後就看見牠偷偷躲在門口附近，冒出一顆頭擔憂地看著媽媽，似乎是想知道她還有沒有在生氣，發現她氣消後立刻頭低低的走過來討摸。蘇菲還用幽默的口吻寫出狗兒子的內心話，「呼，我很高興她不再生氣了」。

▲潔比被媽媽訓話，只好努力賣萌裝無辜。（圖／翻攝自Instagram／@zebbythegolden）

至今為止，這段可愛的影片已在Instagram累積超過55萬次點閱。許多網友也被潔比小心翼翼試探的樣子萌倒，紛紛留言幫狗狗求情，「牠是無辜的」、「來我家住，吃兩袋點心都不會惹上任何麻煩」、「怎麼可能對這張臉保持生氣」。

▲確定主人氣消後，就舔舔嘴巴走過去討摸。（圖／翻攝自Instagram／@zebbythegolden）