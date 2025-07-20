虎斑「主動撒嬌」色誘醫生免抽血　發現逃不掉眼神心碎滿地

記者賈沐蓉／綜合報導

8歲的虎斑貓「小虎」這天去醫院回診，為了躲過最討厭的抽血檢查，居然使出「美貓計」主動蹭獸醫求情，結果剛撒完嬌，就看見醫生已經拿好針筒，發現自己真心換絕情後心碎地縮到角落，滿臉都是難以置信。

▲小虎跟醫生撒嬌想躲過抽血，發現失敗滿臉心碎。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的小虎站在獸醫的辦公桌上，乖乖認擼還主動蹭臉撒嬌，連醫生都稱讚牠心情不錯，在跟飼主講話時摸貓的手從沒停過。結果小虎剛賣完萌，就看見醫生拿出抽血用的針筒，發現自己在劫難逃時還滿臉錯愕，躲在角落懷疑貓生，被抽完血後還一直在獸醫背後徘徊，似乎在盤算怎麼報復。

▲小虎躲在椅子下懷疑貓生。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎：很後悔沒有巴下去！（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲抽完血後還在醫生背後盤算復仇計畫。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後小虎還有跟獸醫合照，只不過牠看起來還沒氣消。Threads網友也紛紛幫小虎抱不平，「醫師就這樣失去了一隻小貓咪的信任」、「該面對的還是要面對哈哈」、「小虎：騙子！騙子！」。飼主本人也幽默回應，「謝謝大家替小虎討回公道，他們會慢慢修復感情的」。

▲奴才表示會努力讓小虎跟醫生修復感情。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）