ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

虎斑「主動撒嬌」色誘醫生免抽血　發現逃不掉心碎滿地

記者賈沐蓉／綜合報導

8歲的虎斑貓「小虎」這天去醫院回診，為了躲過最討厭的抽血檢查，居然使出「美貓計」主動蹭獸醫求情，結果剛撒完嬌，就看見醫生已經拿好針筒，發現自己真心換絕情後心碎地縮到角落，滿臉都是難以置信。

▲。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎跟醫生撒嬌想躲過抽血，發現失敗滿臉心碎。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中的小虎站在獸醫的辦公桌上，乖乖認擼還主動蹭臉撒嬌，連醫生都稱讚牠心情不錯，在跟飼主講話時摸貓的手從沒停過。結果小虎剛賣完萌，就看見醫生拿出抽血用的針筒，發現自己在劫難逃時還滿臉錯愕，躲在角落懷疑貓生，被抽完血後還一直在獸醫背後徘徊，似乎在盤算怎麼報復。

▲。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎躲在椅子下懷疑貓生。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎：很後悔沒有巴下去！（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲抽完血後還在醫生背後盤算復仇計畫。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後小虎還有跟獸醫合照，只不過牠看起來還沒氣消。Threads網友也紛紛幫小虎抱不平，「醫師就這樣失去了一隻小貓咪的信任」、「該面對的還是要面對哈哈」、「小虎：騙子！騙子！」。飼主本人也幽默回應，「謝謝大家替小虎討回公道，他們會慢慢修復感情的」。

▲。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才表示會努力讓小虎跟醫生修復感情。（圖／Threads@neko.ahu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 心碎抽血獸醫虎斑貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

萌汪下泳池「把燈泡當球」手狂撥　超執著挖不出還哭哭

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

貓皇不會用寵物門　只好「隔牆喵喵」跟奴才求救要打開

爸教嬰兒擊掌ing　阿金姐姐「狂搶鏡」認真揮毛掌：偶也可以

分離焦慮汪沒人不行　飼主自製「假室友」牠安心趴大腿

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

愛美黑汪出門必打扮　自動「拿衣服、叼帽子」裝備齊全才走

迪化街店貓「薯條」回家了！　走失驚魂熱心民眾到場協尋

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地拉雪橇」嚇壞：狗生真難

監視器拍到「胖尾巴橘貓」跑進國家公園　研究員驚呆：是特有種

傑克羅素偷叼「起酥麵包」一臉得意　特地爬三層樓！秀給媽炫耀

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

狗勾誤把泳池燈泡當球球　小手狂挖超執著：快給偶

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

萌汪下泳池「把燈泡當球」手狂撥　超執著挖不出還哭哭

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

萌汪下泳池「把燈泡當球」手狂撥　超執著挖不出還哭哭

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

【有東西吃？】黃金獵犬見到妹子+零食秒變乖寶寶！

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

虎斑「主動撒嬌」色誘醫生免抽血　發現逃不掉眼神心碎滿地

達魯瑪克族小米祭前夕！獵人喜遇台灣黑熊　謝牠守護大地

傑克羅素偷叼「起酥麵包」內心交戰　特地爬三層樓秀給媽炫耀

迪化街店貓「薯條」回家了！　走失驚魂熱心民眾到場協尋

老犬去世家人領養「一模一樣複製狗」　驗DNA超驚喜：牠們是父子

林智勝回憶19屆22場明星賽　感性告白：這輩子不再有這樣盛況

紐約捕獲野生「台灣大咖影后」！合照來者不拒　粉絲讚：怎麼能不愛

華航首爾返台航班機務故障　另派航機載回滯留旅客

世大運跆拳道捷報！　洪俊義踢進4強保底銅牌入袋

Haha兩間烤肉店賠錢宣告停業！　愧疚吐心聲「對不起合夥人鍾國哥」

中華男籃歸化新希望　丁恩迪勇奪瓊斯盃籃板王賽後大秀流利中文

火燒車驚魂！屏東停車場轎車突起火　整層灌滿泡沫白煙瀰漫

直擊／LE SSERAFIM再邀大咖到場！許光漢現身觀眾席熱舞　萬人嗨翻

房市經濟2因素衝擊！　美建商調降新屋比率創3年新高

魔鷹妻機上猝逝　醫曝可能和「2疾病」有關

寵物動物熱門新聞

迪化街店貓「薯條」平安回家了！

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地工作」嚇壞

胖橘貓跑進國家公園　研究員驚是特有種

虎斑撒嬌躲抽血　逃不掉心碎滿地

傑克羅素偷叼麵包　爬3樓跟媽炫耀

要和30隻貓競爭　收容所小貓萌招收服全網

女超市買100元便宜玩具　意外害死愛貓

漁夫去捕魚　竟撈到美洲豹寶寶

汪誤把泳池燈當球　手狂挖急到哭

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

小一女童畫「黑色海豚」被老師退件！母親力挺

愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩

才辦動物園年票！女童竟罹癌症　園方做法超暖心

咬人貓變乖　媽撿完小白點認清事實

讀者迴響

熱門新聞

迪化街店貓「薯條」平安回家了！

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地工作」嚇壞

胖橘貓跑進國家公園　研究員驚是特有種

虎斑撒嬌躲抽血　逃不掉心碎滿地

傑克羅素偷叼麵包　爬3樓跟媽炫耀

要和30隻貓競爭　收容所小貓萌招收服全網

女超市買100元便宜玩具　意外害死愛貓

漁夫去捕魚　竟撈到美洲豹寶寶

汪誤把泳池燈當球　手狂挖急到哭

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

小一女童畫「黑色海豚」被老師退件！母親力挺

愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩

才辦動物園年票！女童竟罹癌症　園方做法超暖心

咬人貓變乖　媽撿完小白點認清事實

萌汪被媽親超嫌棄　齜牙偏愛爸爸

熱門寵物影片

更多
傑克羅素偷叼「起酥麵包」一臉得意　特地爬三層樓！秀給媽炫耀

傑克羅素偷叼「起酥麵包」一臉得意　特地爬三層樓！秀給媽炫耀

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

狗勾誤把泳池燈泡當球球　小手狂挖超執著：快給偶

狗勾誤把泳池燈泡當球球　小手狂挖超執著：快給偶

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

萌汪下泳池「把燈泡當球」手狂撥　超執著挖不出還哭哭

萌汪下泳池「把燈泡當球」手狂撥　超執著挖不出還哭哭

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面