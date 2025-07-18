萌汪下泳池「把燈泡當球」手狂撥　超執著挖不出還哭哭

記者賈沐蓉／綜合報導

這天飼主Sammy帶著汪星人「小圓」去寵物泳池玩水，結果牠誤把池壁上的照明燈當成超大玩具球，瞬間化身尋寶隊想把它挖出來，扒了半天發現沒用還急到嚶嚶叫，讓媽媽哭笑不得，「花了400元游泳票，結果整個下午都在這邊挖礦」。

▲小圓以為泳池的燈是玩具，認真地想把它挖下來。（圖／Threads@sammy.lin33提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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小圓站在照明燈旁邊，小爪子停不下來認真挖寶，企圖把這顆「大球球」挖回家帶走，專心致志雙手並用，發現真的拿不下來還急到哭哭。Sammy留言補充，小圓其實很喜歡游泳，「不知道為什麼突然看到那顆，就很執著要把它挖出來」，平時的牠也沒有特別愛玩球，卻是狂熱的石頭愛好者，「為石頭發狂！為石頭瘋癲！」

▲發現挖不動還一臉委屈。（圖／Threads@sammy.lin33提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小圓其實很喜歡游泳，但當天卻對那顆燈莫名執著。（圖／Threads@sammy.lin33提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時沒有特別愛玩球，但喜歡把石頭當玩具。（圖／Threads@sammy.lin33提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後小圓當然沒有挖礦成功，喝了一肚子水後回家累到躺地狂睡，飼主也有確認過球體並無破損。儘管媽媽的游泳票白花，但看見狗狗可愛的表現也覺得很值得，Threads網友也開玩笑說小圓搞不好真的發現寶藏，「牠以為裡面有金條，要挖給馬麻」、「也算是有運動到」、「裡面可能有大的…趕快叫人撬開看一下」。

▲被小圓狂挖的泳池燈。（圖／Threads@sammy.lin33提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲認真挖礦後，小圓回家倒頭就睡。（圖／Threads@sammy.lin33提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）