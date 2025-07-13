愛美黑汪出門必打扮　自動「拿衣服、叼帽子」裝備齊全才走

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做當肯（Dunkin）的10歲黑狗非常注重服裝儀容，跟其他聽見散步就迫不及待的狗不同，一定要先打扮得漂漂亮亮才肯出門。這天飼主海莉要帶愛犬出門活動筋骨，但沒穿好衣服的牠無論如何都不肯踏出大門。

▲當肯如果沒有完成著裝，是絕對不會出門的。（圖／翻攝自TikTok／@haleyandthepets）

影片中，當肯站在敞開的門口邊，不管飼主如何拉扯牽繩就是不肯動，接著帶領媽媽走到沙發邊，叼了一件西瓜圖案的花襯衫，外加一頂小草帽示意海瑟幫忙。在牠處理好自己的夏季裝扮後，立刻開心地衝出家門，在庭院草地上盡情打滾、奔跑，之後還得到了一份真正的西瓜消暑。

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▲當肯穿好衣服後，開心地在草地上打滾。（圖／翻攝自TikTok／@haleyandthepets）

▲運動完後還獲得跟圖案一樣的西瓜當點心。（圖／翻攝自TikTok／@haleyandthepets）

現在非常愛美的當肯曾經是流浪狗，被海莉從收容所領養回家。以前牠也曾為了衣服放棄散步過，不過當時牠選擇了一件可愛的小丑魚裝，而牠對於打扮的執著也在TikTok上累積超過140萬次觀看，「你竟敢讓牠裸體出門」、「看起來真帥啊當肯」、「真是隻快樂的小狗」。