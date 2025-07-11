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臘腸遇假蜘蛛「戰鬥模式啟動」　生氣狂罵一把推下床

@neilalexanderrobe #dachshund #joker #sausagedog ♬ original sound - DJ ZANDER

記者賈沐蓉／綜合報導

國外某隻叫做洛羅（Rolo）的臘腸犬與玩具蜘蛛有一段孽緣。某天飼主贊德（Zander）帶了蜘蛛造型的玩具回家，打算惡整一下愛犬，結果洛羅看見玩具後立刻氣噗噗狂吠，並開始毫不留情的攻擊牠，理所當然地獲得了最終勝利。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

▲飼主偷偷拿出假蜘蛛，打算嚇愛犬一跳。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

剛開始贊德坐在床上，偷偷將假蜘蛛放在洛羅背後。牠轉身時先是嚇一跳彈開，接著瞬間進入戰鬥模式撲咬玩具，保護主人遠離這隻大怪物，直到把對方被推下床才罷休。之後無論蜘蛛出現在哪裡，這隻汪星人都一定要狠狠教訓對方一頓，就算飼主把玩具放到衣櫃頂端，洛羅都會死死盯著對方不放。目前這段影片在TikTok上已累積超過1200萬次點閱。

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▲。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

▲洛羅準備對蜘蛛發動攻擊。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

▲洛羅正緊盯著衣櫃頂端的蜘蛛不放。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

經過洛羅多次摧殘後，現在這隻假蜘蛛仍堅強的存活著，不過其中幾隻腳已經消失無蹤。網友們倒是非常支持洛羅的行為，「牠只是想救你的命」、「害怕但仍勇敢的對抗」、「真是個好孩子！！」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

▲經過多次催殘後，現在蜘蛛玩具的好幾隻腳都已經斷掉。（圖／翻攝自TikTok／@neilalexanderrobe）

關鍵字： 臘腸犬玩具蜘蛛TikTok搞笑動物

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