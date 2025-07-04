飼主生病貼心柴探望　床邊留「最愛球球」等媽咪康複

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飼主生病貼心柴慰問　床邊留「最愛球球」等媽咪康複

記者賈沐蓉／綜合報導

許多毛小孩都比想像中聰明，當飼主身體不適也會用自己的方式表達關心。某天住在日本關西的柴犬Hirune（ひるね）發現媽媽生病臥床，於是悄悄地將自己的玩具球放在她身邊，希望媽媽趕快康復再跟自己一起玩。

▲。（圖／翻攝自X／@ohirune190303）

▲Hirune把自己最愛的玩具送給生病的媽媽。（圖／翻攝自X／@ohirune190303）

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照片中生病的飼主剛起床，就看見愛犬的白色玩具球出現在自己身邊，而Hirune則在遠處滿臉期待地看著媽媽，表情似乎說著，「這個給你，要快點好起來喔！」。狗狗的行為讓主人覺得非常感動，平時的牠非常寶貝這顆玩具球，只要它出現就會守在旁邊避免玩具被拿走。

▲。（圖／翻攝自X／@ohirune190303）

▲這顆玩具球是Hirune的寶貝，不會輕易給別人碰。（圖／翻攝自X／@ohirune190303）

目前該篇貼文已累積超過654萬次點閱，網友們也覺得Hirune的行為非常貼心，也有人分享自己生病時毛孩的反應，「牠的表情看起來很溫柔」、「狗狗：不要睡了陪我玩」、「我家的狗直接從玄關拖了一雙涼鞋給我」。

▲。（圖／翻攝自X／@ohirune190303）

▲Hirune：偶可是很貼心的！（圖／翻攝自X／@ohirune190303）

關鍵字： 狗狗柴犬暖心貼心感動

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