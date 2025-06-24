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網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

 

 記者賈沐蓉／綜合報導

網友紹小姐一個禮拜不在家，剛回去就被住在附近的4隻可愛歐告包圍。狗狗們一聽見熟悉的呼換，就立刻開心地衝過來搖尾撒嬌，耳朵開飛機超級興奮，在身邊聞呀聞檢查老大是否安好，讓她直接被萌到融化。

▲。（圖／Threads@wen.hsin1010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻過來迎接的小歐告。（圖／Threads@wen.hsin1010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中她對著歐告們大喊，「看誰回來了！」，於是這群小黑幫馬上雀躍地跑來歡迎，大尾巴快樂地在背後搖晃，用頭蹭蹭她的大腿表達歡迎。紹小姐與《ETtoday寵物雲》分享，狗狗們並不是她的寵物，而是由附近住戶飼養的一家四口，分別叫做大黑、小小黑與兩隻小小小黑，「很常跑來我們家外面的空地閒晃，然後我又很喜歡擼狗，所以都會陪牠們玩」。

▲狗狗們都圍在紹小姐身邊，她也經常陪汪星人們玩。（圖／Threads@wen.hsin1010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@wen.hsin1010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大黑對手機鏡頭很好奇。（圖／Threads@wen.hsin1010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後狗狗們也繼續與老大貼緊緊，「牠們會很開心，然後搖尾巴一直咬衣角」。其中大黑特別愛爭寵，「我在摸小小小黑的時候，他都會插隊進來討摸」，雖然體型最大隻，但總是會把食物留給另一半與小孩。同時紹小姐也強調，雖然那個路段車流量不多，但都有隨時注意狗狗們的安全，「自己停車回家，有時也會在馬路中間被攔截討摸」。

▲愛爭寵的大黑，總是擋在其他狗面前討摸摸。（圖／Threads@wen.hsin1010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黑狗歡迎萌化熱情主人

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