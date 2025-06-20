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苗栗「800kg狗肉場」遭破獲　冰箱藏「整隻山羌」整顆水鹿頭屍體

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 提供）

▲動保團體破獲非法狗肉場，除狗肉外還有許多野生動物屍體。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

6月18日當天，新竹縣流浪動物珍愛協會經過長期追蹤，在苗栗頭份山區成功破獲一間由越南移工經營的非法狗肉場。該設施內不但有屠宰用的刀械器具，更有大型冰櫃等保存設施，期間共搜出800公斤動物屍體，包括狗肉與數十根狗尾巴，還有堆疊在一起的整隻山羌、完整的水鹿頭與各種野生動物。

▲。（圖／流浪動物珍愛協會總幹事湯宏正博士提供）

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▲從狗肉場中搜出許多動物屍體，總計800公斤。（圖／流浪動物珍愛協會總幹事湯宏正博士提供）

在協會提供的照片中，該地點就像一個小型工寮，裡面放置著7個冰櫃，內部發現許多已經處理過的犬隻屍體，更有數十根狗尾巴。同時工作人員還找出十幾顆水鹿頭，以及整隻果子狸、山羌屍體堆在一起，甚至有果子狸、穿山甲等野生動物，現場一片血淋淋。其餘更有不少來源不明的肉品，目前已經交由苗栗縣動物保護防疫所化驗，結果尚未出爐。

▲。（圖／流浪動物珍愛協會總幹事湯宏正博士提供）

▲狗肉場內的冰櫃。（圖／流浪動物珍愛協會總幹事湯宏正博士提供）

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 提供）

▲從冰櫃中搜出的水鹿頭、整隻白鼻心等野生動物。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 提供）

新竹縣流浪動物珍愛協會的副理事長黃先生告訴《ETtoday寵物雲》，他們去年就得知非法狗肉場的存在，該集團一年販售狗肉超過29000公斤，經過長期追蹤、調查後，今年才確定他們在殺害動物，「要確定有宰殺的事實，才會判得比較重，這是動保法的規定」，在現場也確實有找出各種剁肉刀、鋤頭等工具，不過沒有發現活的動物。

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 提供）

▲疑似用於屠宰的菜刀等工具。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 提供）

《ETtoday寵物雲》也要提醒讀者，隨意殺害犬隻將會違反《動物保護法》25條，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上2百萬元以下之罰金。獵捕、宰殺保育類野生動物則會違反《野生動物保育法》第41條，可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科20萬元以上100萬元以下罰金，而一般類野生動物也會面臨6至30萬元的罰鍰。

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 提供）

▲在冰箱內的山羌屍體。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 提供）

關鍵字： 動保非法狗肉場新竹縣越南移工獵捕

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