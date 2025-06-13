媽放手機防汪抓枕頭　意外拍出「死亡角度」大鼻孔脖子消失

▲豆漿想抓枕頭，但被媽媽用致命角度錄影。（影／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

白汪「陳豆漿」有個神祕小興趣，偶爾睡前一定要先抓抓枕頭。飼主為了阻止愛犬摧毀家裡的寢具，於是在枕頭底下放手機防止豆漿搞破壞，結果手機意外錄下牠的死亡角度醜照，不但鼻孔變超大，連脖子也「縮水」直接消失了。

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▲豆漿的鼻孔變超大，脖子幾乎消失了。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中的豆漿在枕頭邊打算做壞事，結果這個角度讓牠的鼻孔看起來變超大，一抖一抖的大耳朵全部入鏡。發現抓不了枕頭的牠只好舔舔嘴巴緩解尷尬，鼻子微微抽動觀察這台機器到底想幹嘛。豆漿馬麻告訴《ETtoday寵物雲》，當時自己剛好要拍牠睡覺，但狗女兒一直抓枕頭，「如果放棉被的話一樣會用頭頂開，只有放手機能阻止牠」。

▲看起來是齜牙咧嘴，但豆漿只是來歡迎媽媽。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆漿的表情非常豐富。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當問到這個方法是否有用時，飼主表示「非常有效，也剛好拍到牠的致命角度」，還透露豆漿本身也是一隻非常搞笑的狗，出門經常會被路邊的樹枝嚇到彈起來，「還有牠的小眼神真的很會鄙視人類」。Threads網友們也被豆漿的醜照逗樂，「可愛死了豆漿」、「雖然是死亡角度，但顏值還是在線的」、「這是什麼生物哈哈」。

▲豆漿正在用眼神鄙視人類。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆漿：我還是有可愛的時候啦！（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）