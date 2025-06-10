布娃娃圍圈開會　中間混入「大耳灰毛球」表情非常認真

記者賈沐蓉／綜合報導

到底在聊什麼呢？住在日本的龍貓小千（ちーちゃん︎︎）這天混入一堆老鼠布娃娃中間，所有人恰好都在圍著中間的精靈球玩偶站好，似乎是在舉行某種秘密會議，而作為參與者的牠表情非常專注，似乎正在仔細聆聽其他娃娃說了什麼。

▲小千經常跟娃娃們一起出鏡。（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

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成功混入會議的小千豎起大耳朵，兩隻小手撐在精靈球上扶好，仔細聆聽旁邊皮卡丘娃娃的發言，其他幾隻娃娃的姿勢也剛好是往前傾，看起來就像是準備規劃一場偉大的冒險。目前這則貼文在X平台上已累積超過224萬次點閱，有網友看見小千一動不動，還以為牠是假模型，但飼主很快放出牠推歪精靈球的影片，「牠是活的喔哈哈」。

▲小千正在仔細聆聽其他人說了什麼。（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

這隻小龍貓也經常與皮卡丘玩偶一起出現，飼主還曾經開玩笑地把精靈球娃娃滾到牠身邊，假裝自己在收服小千。牠與娃娃們舉行的秘密會議獲得了許多網友好評，「太神奇了，牠居然乖乖給拍」、「龍貓會議但混入老鼠」、「也可以讓我加入嗎」。

▲小千：這顆球是做什麼的呢？（圖／翻攝自X／@koyukineko9）