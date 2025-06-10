ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

布娃娃圍圈開會　中間混入「大耳灰毛球」表情非常認真

記者賈沐蓉／綜合報導

到底在聊什麼呢？住在日本的龍貓小千（ちーちゃん︎︎）這天混入一堆老鼠布娃娃中間，所有人恰好都在圍著中間的精靈球玩偶站好，似乎是在舉行某種秘密會議，而作為參與者的牠表情非常專注，似乎正在仔細聆聽其他娃娃說了什麼。

▲。（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

▲小千經常跟娃娃們一起出鏡。（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

[廣告]請繼續往下閱讀...

成功混入會議的小千豎起大耳朵，兩隻小手撐在精靈球上扶好，仔細聆聽旁邊皮卡丘娃娃的發言，其他幾隻娃娃的姿勢也剛好是往前傾，看起來就像是準備規劃一場偉大的冒險。目前這則貼文在X平台上已累積超過224萬次點閱，有網友看見小千一動不動，還以為牠是假模型，但飼主很快放出牠推歪精靈球的影片，「牠是活的喔哈哈」。

▲。（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

▲小千正在仔細聆聽其他人說了什麼。（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

這隻小龍貓也經常與皮卡丘玩偶一起出現，飼主還曾經開玩笑地把精靈球娃娃滾到牠身邊，假裝自己在收服小千。牠與娃娃們舉行的秘密會議獲得了許多網友好評，「太神奇了，牠居然乖乖給拍」、「龍貓會議但混入老鼠」、「也可以讓我加入嗎」。

▲。（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

▲小千：這顆球是做什麼的呢？（圖／翻攝自X／@koyukineko9）

關鍵字： 龍貓日本娃娃會議可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

柴犬拒點眼藥水　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

把拔擦地ing萌汪「吃飽睡」　手手收胸口翻肚躺好躺滿

出門遇見「潦草灰毛球」傻站路邊　大眼呆萌臉乖巧等救援

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持但媽媽不同意

小橘睡覺「尾巴假髮」神似川普　網友笑噴：讓喵星再次偉大

北市動物園「6/18日起」暫時休園　10天大保養遊客別撲空

10歲虛弱狗狗超會演「被收養秒變活龍」　主人傻：連獸醫都騙過

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

拼命叫浪貓被無視！女意外「喚出十幾隻動物」　網笑：真白雪公主

鏟屎官出國沒告訴貓　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持媽媽哭笑不得

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持但媽媽不同意

【小狗砲彈】傑克羅素第一次去游泳 竟意外被夥伴擊落XD

【吃醋要搶回馬麻的愛】存錢買Jellycat竟被柴柴咬爆QQ

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

廚房出現「超大型菜蟲」　橘貓狂嗑空心菜超陶醉

夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

台東縣府提醒飼養貓須登記　室內飼養可免注射狂犬疫苗

拼命叫浪貓被無視！女意外「喚出十幾隻動物」　網笑：真白雪公主

布娃娃圍圈開會　中間混入「大耳灰毛球」表情非常認真

只是曬個太陽！180公斤鱷魚「路上違法」被捕　網笑：大人冤枉啊

柴犬拒點眼藥水　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

10歲虛弱狗狗超會演「被收養秒變活龍」　主人傻：連獸醫都騙過

一輩子關黑暗籠中　受虐馬「第一次體會自由」草地上開心狂奔

車子瞬間撞進民宅　「賓士貓神預知」差幾秒逃死劫畫面曝

高雄七賢大樓火警2傷「5月才剛消防安檢」　陳其邁：市府列管對象

館長「上海直播」讚馬路很平整　網友對比喊有感：台灣像被狗啃

凱迪拉克「V性能家族老么」Optiq-V登場！共用特斯拉充電樁更方便

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人：好貴

川普派4000國民兵、700陸戰隊赴洛杉磯　五角大廈證實燒掉40億台幣

美女嬰剛動完手術戰勝死神！遭粗心護理師「拖出保溫箱」摔死

派拉蒙又砍人！傳美國再裁「3.5%員工」　數百人失業

詹江村看「館長上海直播」嘆超級失望：為什麼鏡頭不敢帶一下

前立委助理涉共諜案　國、民2黨3人移送北檢複訊

中了好市多「必買魔咒」　會員傻眼：2商品莫名被出現在推車內

寵物動物熱門新聞

10歲虛弱狗狗超會演　被收養後秒變活龍

奴才出國忘跟貓講　回家被黏緊緊

女拼命叫浪貓被無視　意外喚出十幾隻動物

柴犬拒點眼藥水　獸醫誇誇就成功

4橘貓成酒廠最強貓保全　工作畫面爆紅

被收養小狗 發現自己被送回收容所

別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

布偶圍圈開會　龍貓混入表情認真

黑猩猩跟3歲小孩都輸了！狗狗「讀心技能滿點」

阿金邀小強陪玩　但媽媽不同意

車子撞民宅　賓士貓神預知逃死劫

只是曬個太陽　180公斤鱷魚「路上違法」被捕

土耳其愛貓之城？住8年台人曝實情

就想看你上廁所！4招破解「貓咪喵門症候群」

讀者迴響

熱門新聞

10歲虛弱狗狗超會演　被收養後秒變活龍

奴才出國忘跟貓講　回家被黏緊緊

女拼命叫浪貓被無視　意外喚出十幾隻動物

柴犬拒點眼藥水　獸醫誇誇就成功

4橘貓成酒廠最強貓保全　工作畫面爆紅

被收養小狗 發現自己被送回收容所

別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

布偶圍圈開會　龍貓混入表情認真

黑猩猩跟3歲小孩都輸了！狗狗「讀心技能滿點」

阿金邀小強陪玩　但媽媽不同意

車子撞民宅　賓士貓神預知逃死劫

只是曬個太陽　180公斤鱷魚「路上違法」被捕

土耳其愛貓之城？住8年台人曝實情

就想看你上廁所！4招破解「貓咪喵門症候群」

一輩子被關籠　受虐馬「第一次在草地上奔跑」

熱門寵物影片

更多
鏟屎官出國沒告訴貓　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

鏟屎官出國沒告訴貓　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持媽媽哭笑不得

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持媽媽哭笑不得

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面