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小橘睡覺「尾巴假髮」神似川普　網友笑噴：讓喵星再次偉大

記者賈沐蓉／綜合報導

橘貓「橙皮」是兩個月大的小弟弟，這天牠窩在爸媽身邊休息，卻堅持要用尾巴遮著頭頂睡，讓鏟屎官到非常困惑。結果貓兒子的「新髮型」神似美國現任總統川普，但橙皮本喵似乎並不在意別人的感想，瞇著眼睛繼續進入夢鄉。

▲。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橙皮把尾巴放在頭上當假髮，神似川普。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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小小一團的橙皮窩在皮爸懷裡，下巴饋在奴才的手臂上放好，屁股卻放在爸爸的身體上，兩者間的高度差讓尾巴自然地垂到頭頂，十分符合牠的「喵體工學」，尾巴尖端還剛好變成一頂金色的「尾巴假髮」。對於貓皇的神秘新髮型，皮媽表示兩位鏟屎官各有個的想法，自己是覺得「笨笨的，哈哈！」，但皮爸非常滿意，「我兒子真帥！」

▲。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橙皮經常睡得歪七扭八。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

皮媽告訴《ETtoday寵物雲》，橙皮原本在街頭流浪，兩人吃完飯下樓散步恰好遇見牠，「看見牠單獨一隻貓，就用食物拐走了 」。現在的橙皮則是一隻「調皮、饞嘴、膽大、充滿好奇心」的喵星人，經常搞笑逗樂鏟屎官，「對著鏡子裡的自己哈氣、玩玩具撞到自己頭」，還會打擾媽媽玩電腦。

▲。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲趴在電腦前的橙皮，打擾媽媽玩電腦。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主將橙皮帶「尾巴假髮」的照片分享至Threads後，立刻引來許多網友的關注，不少人也大玩政治梗，「差點以為這隻貓要漲我關稅了」、「這可以算是瀏海還是眉毛」、「總統小貓」。

▲。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橙皮睡到似腳朝天，肚皮都跑出來見客。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）


▲剛到家不久的橙皮，還有點緊張。（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橙皮：媽媽不要工作！陪偶玩！（圖／Threads@chickenskin_leopa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪橘貓可愛搞笑新鮮

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