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灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

記者賈沐蓉／綜合報導

非洲灰鸚鵡「小米粒」是恰北北的小女生，最愛跟家裡的人類哥哥一起玩。這天哥哥明明已經回學校上課，但想念哥哥的小米粒以為他在跟自己玩躲貓貓，於是戲精上身，開啟「尋找哥哥雷達」不停講話找人，撒嬌功力滿點。

▲。（圖／有點毛毛的／灰鸚鵡 小米粒）

▲小米粒最愛哥哥，發現人不見就會一直問。（圖／有點毛毛的／灰鸚鵡 小米粒）

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影片中媽咪先問小米粒在找誰，牠立刻大聲說「找哥哥啊！」，之後還對著空氣喊「哈囉？」，以為這樣躲起來的哥哥就會出現。旁邊的媽咪也很有耐心地跟鳥寶解釋，哥哥放假就會回來陪牠玩，沒想到小米粒開始自導自演，補了一句「乖乖？」，以為這樣就可以把他召喚過來，接著又突然想到要「散步步！」，但需要人陪又繼續問「哥哥咧？」。

▲。（圖／有點毛毛的／灰鸚鵡 小米粒）

▲小米粒：什麼？哥哥放假才會回來？！（圖／有點毛毛的／灰鸚鵡 小米粒）

小米粒的媽咪在「有點毛毛的」社團分享，小米粒每天起床第一件事就是找哥哥，之前連假全家出門露營，就連在帳篷裡也要用奶音撒嬌喊人，「鸚鵡真的很聰明，也懂得找年輕的歐巴玩…真可愛！」。不過小米粒的內心當然還是愛媽咪的，之前出門體驗搭小火車時覺得害怕，就會想躲進媽咪懷裡。

▲。（圖／有點毛毛的／灰鸚鵡 小米粒）

▲勇敢的小米粒跟媽媽一起挑戰小火車。（圖／有點毛毛的／灰鸚鵡 小米粒）

▲就連放假出去露營，小米粒起床也在找哥哥。（圖／有點毛毛的／灰鸚鵡 小米粒）

關鍵字： 鳥寶非洲灰鸚鵡小米粒可愛戲精

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