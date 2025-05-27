臘腸狗「最愛蹭衣服」剛洗好就想爬　全都弄亂鏟屎官無奈

記者賈沐蓉／綜合報導

臘腸狗「來優」有個可愛的小怪癖，喜歡跑到剛洗好的衣服堆上磨蹭、挖掘，總是把鏟屎官剛摺好的衣服弄得亂七八糟。雖然飼主對牠的惡作劇行為感到困擾，但因為毛孩玩耍的樣子實在太可愛，媽媽最後還是選擇了原諒。

▲。（圖／翻攝自X／@siawase1717）

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影片中的來優趴在幾疊剛摺好的衣服上，邊搖尾巴邊用兩隻短短前爪拖著上半身爬呀爬，順路把最頂端的毛巾弄歪。對此媽媽也只能無奈表示「我才剛摺好！」，奇怪的是，來優對沒洗過的衣服興趣為零，「一旦我把它們洗好，牠就會開始喜歡這些東西」。目前在X平台上，這段影片已累積超過197萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@siawase1717）

除了來優外，家裡還有另一隻妹妹「麗來」，原本的牠沒有蹭衣服的壞習慣，卻在狗姐姐的親身示範下被帶歪，被主人發現用兩隻手在整疊衣服上認真挖啊挖。許多網友也被兩隻頑皮毛孩的行為萌到融化，「尾巴看起來很開心，是故意的吧？」、「狗：耶！在上面留下我的記號！」、「匍匐前進訓練」。

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