南非「4噸南象鼻海豹」悠哉趴引擎蓋　出動大卡車才搬得動

記者賈沐蓉／綜合報導

5月27日在南非戈登灣（Gordon’s Bay），有民眾發現有一隻非常巨大的海豹在路上遊蕩，龐大的身形嚴重影響當地交通，不但出現在馬路邊、草地上，還悠哉地拿汽車饋頭。當地的動物保護協會人員抵達現場後，這才驚訝地發現這是一隻南象鼻海豹，也是目前世界上最大的海豹物種。

▲5月底時，一隻南象鼻海豹闖進了南非社區。（圖／翻攝自Cape of Good Hope SPCA）

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根據Cape of Good Hope SPCA的官網，這隻南象鼻海豹是一隻亞成年雄性個體，單隻體重最高可達將近4000公斤，通常牠們都在南極附近活動，但在換毛期或需要休息時，偶爾也會造訪南非，但深入住宅區並進入內陸仍非常罕見。儘管這隻海豹似乎並未受到傷害，還把汽車引擎蓋當枕頭躺，但牠的「路霸行為」依然會給自己與行人帶來危險。

▲海豹正把汽車引擎蓋當枕頭躺。（圖／翻攝自Cape of Good Hope SPCA）

▲該名海豹雖然沒有受傷，但在路邊仍會對自己與別人造成危險。（圖／翻攝自Cape of Good Hope SPCA）

在當地警方、交通部門、水族館等多個單位合作下，歷經9個小時順利將象鼻海豹鎮定，並用大型動物專用卡車載走安置。在經過一系列的檢查後，當天傍晚獸醫確認這隻象鼻海豹的健康狀況良好，於是將牠帶往柯吉灣海灘（Kogel Bay Beach）野放，而這位大家伙也慢慢地朝海的方向移動，準備返回自己的家鄉。

▲當地動物保護組織正在將海豹移動到卡車上。（圖／翻攝自Cape of Good Hope SPCA）

▲獸醫們替鎮定後的海豹進行檢查。（圖／翻攝自Cape of Good Hope SPCA）

▲確定沒有受傷後，海豹就被帶到岸邊野放，慢慢爬向海中離開。（圖／翻攝自Cape of Good Hope SPCA）