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美國「魚鹰劫匪」搶釣客獵物　鳥爪鉗制魚頭雙方僵持不下

@mullyboyz What the helly #osprey #bass ♬ WTHELLY - Rob49

記者賈沐蓉／綜合報導

美國一位叫做穆利（mully）的釣客經常在野外釣魚，這天他即將收獲一條大鱸魚時，一隻路過的魚鹰也盯同樣上這隻鮮美可口的獵物。雙方就在河邊展開一場無聲的對峙，魚鹰緊緊鉗住大魚的頭不放，鳥爪甚至直接戳進眼睛內。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

▲魚鹰趁著穆利釣到大魚，打算把獵物搶走。（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

魚鹰趁著穆利把獵物從深水區移到淺灘時出手，鳥爪緊抓著鱸魚一起游到岸邊。此時躺在河邊的大魚嘴裡還卡著魚鉤，但魚鹰絲毫不打算鬆手，尖銳的爪子更是捅進了魚眼睛，聽見穆利大喊「喂，那是我的魚！」也只是嘎嘎叫幾聲回嘴，目前這段影片已在TikTok累積超過500萬次點閱。

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▲。（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

▲魚鹰：大魚別跑！！（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

最後這場戰爭以穆利的獲勝結尾，他把獵物拉回岸邊時還不忘幽默幾句，「老天，看來這條魚有很多故事可以說」。對於這場難得一見的搶劫案，許多網友紛紛留言表示，「想想看你被抓了兩次」、「老鷹：是我先看到那條魚的！」、「鱸魚今天有了糟糕的一天」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

▲一人一鳥對峙ing。（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

魚鹰是鶚科鶚屬的唯一生物，在國際自然保護聯盟中被分類為無危，也是種分布廣泛的猛禽，除南極洲外的其他地區都可發現蹤跡，幾乎只以自己捕抓到的魚類為食，主要棲息在湖泊、溪流、河川等水域環境。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

▲魚鹰的爪子狠狠戳爆了鱸魚的眼睛。（圖／翻攝自TikTok／@mullyboyz）

 

關鍵字： 魚鹰穆利釣魚搶食網路

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