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泰國警局逮捕「喵喵罪犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意

▲泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

▲這隻泰國貓咪因為迷路來到警局，因為攻擊員警被起訴。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

記者賈沐蓉／綜合報導

在泰國的空丹（Khlong Tan）警局內，出現了一位可愛的毛茸罪犯，原本只是走失的牠多次用貓拳毆打員警，搞的整個地方都不得安寧。最後警方只好將牠以襲警罪起訴，依法送辦後還完成了自己的犯罪建檔。

▲泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

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▲這位毛茸罪犯被起訴襲警，警方還幫牠建立犯罪檔案。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

儘管犯人是一隻貓，但該有的標準流程樣樣不缺，這隻小貓咪不但拍了入獄照，四隻腳的爪印也被採集留做紀錄，照顧他的員警還幽默地在臉書發文，「尿液檢測結果顯示未發現任何貓草痕跡」，並告訴貓咪之後得去「喵星法院」等待審判！不過這位罪犯的鏟屎官很快就找來，順利將主子帶回家。

▲泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

▲例如罪犯需要紀錄指紋，所以需要蓋四隻腳。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

當這位罪犯貓保釋出獄時，依舊是一張跩臉，看起來毫無悔意。之後警方也告訴飼主們回去要教育主子，避免這件事在動物們之間傳開，以免其他貓咪們群起效仿。這篇搞笑的貼文也吸引許多網友留言，「哈哈哈那張臉」、「你悔改嘛？不」、「嫌疑人好可愛呀」。

▲泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

▲貓咪迷路剛到警局時的樣子。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

▲泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

▲鏟屎官們將主子保釋，但這位罪犯似乎不打算反省。（圖／翻攝自Facebook／@Da Parinda Pakeesuk）

關鍵字： 貓咪警局犯罪泰國搞笑

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