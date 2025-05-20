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奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉

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記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國的黑貓影子（shadow）有個每天勤練鋼管舞的主人愛莉，由於每天都擔任鏟屎官的頭號觀眾，這隻聰明的喵星人不知怎麼的也學了幾招，並決定趁奴才練習時參一咖，最後就出現了與貓共舞的可愛場面。

▲奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉。（圖／翻攝自TikTok／@alycatt1111）

▲影子經常看媽媽練舞，久了以後就會想湊熱鬧。（圖／翻攝自TikTok／@alycatt1111）

影子發現愛莉準備跳舞，自動跳上鋼管並用小爪子抱住，兩隻毛茸茸的腳穩穩地固定住身體，跟媽媽一起隨著音樂慢慢旋轉。當牠感到疲累後就自行離開，在鏟屎官身邊繼續觀摩她的舞蹈動作，似乎是想仔細看看這個姿勢該怎麼擺。目前這段影片在TikTok上已累積超過1400萬次點閱。

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▲奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉。（圖／翻攝自TikTok／@alycatt1111）

▲影子累了就自己離開，在旁邊觀摩媽媽的動作。（圖／翻攝自TikTok／@alycatt1111）

影片出現在網路上後，這位毛茸茸的舞者瞬間變成了小明星，不少網友也在留言讚嘆牠的舞蹈技巧，「真是個天才」、「貓貓肯定做得更好」、「現在他們是一個團隊了」。

▲奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉。（圖／翻攝自TikTok／@alycatt1111）

▲影子：跳鋼管舞簡簡單單！（圖／翻攝自TikTok／@alycatt1111）

 

關鍵字： 黑貓共舞鋼管舞可愛網紅

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